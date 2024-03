Governo de SP lança linha de crédito especial para agricultoras paulistas

O Governo de SP lança na próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma linha de crédito de R$ 10 milhões para as produtoras rurais do Estado, o “FEAP Mulher Agro SP”. O novo programa tem prazos diferenciados e taxa de juros reduzida para alavancar novos projetos agrícolas e modernizar a infraestrutura de empreendimentos gerenciados por mulheres.

Com prazo de pagamento de até 84 meses, 2 anos de carência e taxas de juros de 2% ao ano, o “FEAP Mulher Agora SP” é uma parceria entre as Secretarias de Estado de Agricultura e Abastecimento e a de Políticas para Mulher. Os recursos para o financiamento dos projetos serão oriundos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP).

O programa oferece opções de crédito para investimento em atividades agropecuárias, turismo rural e demais atividades do meio rural de interesse das agricultoras. As linhas de crédito estão disponíveis tanto para projetos individuais, com limite de R$ 20 mil, quanto coletivos, que permite alavancar até R$ 100 mil para aplicar nos negócios.

Dados do IBGE, revelam que quase metade das propriedades da agricultura familiar do estado são comandadas por mulheres. A cada dia, novas agricultoras são incorporadas ao setor, como lavradoras, pecuaristas, pescadoras ou extrativistas. “Essa nova linha crédito é um reconhecimento ao trabalho de todas as mulheres que dedicam suas vidas ao campo. Um incentivo para que sigam na sua trajetória de empreendedorismo e empoderamento”, afirma Piai.

Prêmio Mulher AgroSP

Prêmio destinado às mulheres empreendedoras do agro paulista e as pesquisadoras que desenvolvem projetos voltados para o desenvolvimento do agronegócio, abrangendo a produção de alimentos, produção sustentável, segurança alimentar, sistemas inovadores de produção, mitigação das mudanças na produção agropecuária, economia circular e bioeconomia.