TOP 10 notícias de hoje – 05/12/2023

COP28: ABAG destaca papel da agropecuária no multilateralismo climático

Documento levado a Dubai traz propostas para que setor continue proporcionando ao mundo segurança alimentar associada à redução no volume de emissões de carbono

Com 2h30 de show, The Cure encerra segundo Primavera Sound São Paulo com show emocionante

The Cure encerra a segunda edição do Primavera Sound SP com show longo e cativante para 50 mil pessoas em Interlagos

Acusação pede 12 anos de prisão a Daniel Alves por agressão sexual

O julgamento de Daniel deve ocorrer no início do próximo ano

Mina da Braskem em Maceió mantém aceleração do afundamento do solo

Informação é do novo boletim da Defesa Civil municipal

Plano de saúde tem que cobrir cirurgia de mudança de sexo, decide STJ

Votos na Terceira Turma foram unânimes

TSE debaterá regulamentação da IA para eleições de 2024

Questão será discutida ao longo do primeiro trimestre

Brasil tem 11,6 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Dados nacionais não eram reunidos há seis anos

Maceió: Desastre da Braskem atinge pescadores

Tráfego na Lagoa Mundaú foi proibido por risco de desabamento

Humorista Gil Brother, do ‘Hermes & Renato’ morre aos 66 anos

Em outubro Gil descobriu um câncer de próstata e um câncer de bexiga

Alexandre Pires e empresário são alvo da PF sobre garimpo em terras Yanomami

O cantor teria recebido, segundo a investigação, pelo menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada