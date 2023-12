TOP 10 notícias de hoje – 04/12/2023

Prefeito de Maceió apresenta levantamento de danos ao governo federal

Cidade requer mais serviços de educação, saúde e transporte

Chuvas muito fortes já impactaram 20% dos brasileiros

Os eventos climáticos que mais atingiram a população foram chuvas muito fortes (20%); seca e escassez de água (20%); alagamentos, inundações e enchentes (18%)

Bar famoso no centro de SP é atacado por suspeito de furto com pedradas

Confusão no Bar Brahma começou após suspeito de tentar furtar cliente em frente ao estabelecimento ser agredido, segundo a Secretaria da Segurança Pública

Farofa da Gkay: do luxo a mensagem contra assédio; veja tudo sobre o evento

Influenciadora organiza anualmente evento de três dias para comemorar aniversário; Wesley Safadão, Sorriso Maroto, Léo Santana, Claudia Leitte, Kevin O Chris são atrações confirmadas

Motorista que atropelou Kayky Brito rebate críticas por tentar virar influencer

‘Se faz publicidade, está errado. Se decide virar influencer, errado. Se ‘pretende’ ser político, errado. No fundo, as pessoas que estão criticando, aproveitariam as oportunidades’, disse Diones Coelho da Silva nas redes sociais

Preço de imóveis à venda cai em São Paulo e no Rio de Janeiro

Relatório do QuintoAndar mostra que tanto valores anunciados quanto negociados nas duas capitais apresentaram queda no 3º trimestre. Já em Belo Horizonte houve uma leve alta de um trimestre para o outro

Endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras, mostra CNC

Em queda, índice de famílias inadimplentes ficou em 29%

Braskem já provisionou 15 Bilhões para desastre de Maceió

R$ 9,2 bilhões já foram investidos, a maior parte em indenizações às famílias e empresários que moravam e trabalhavam nos bairros esvaziados

Micro e pequena empresa são as maiores empregadoras do país

Números são do Sebrae com dados do Novo Caged

Bolsonaro entrega medalha de ‘imbrochável’ para Neymar e discute futuro do jogador na política

Ex-presidente esteve com o jogador no Rio e disse que há planos para levá-lo à disputa eleitoral quando Neymar ‘começar a sair do futebol’