Preço de imóveis à venda cai em São Paulo e no Rio de Janeiro

O preço médio dos imóveis à venda em São Paulo e no Rio de Janeiro caiu no terceiro trimestre deste ano na comparação com o período anterior. Já em Belo Horizonte, houve uma leve alta. É o que revela o Relatório de Compra e Venda QuintoAndar divulgado hoje.

Os dados mostram que o preço médio do metro quadrado negociado em São Paulo ficou em R$ 6.867 (cerca de R$ 7.153 do trimestre anterior). No Rio de Janeiro, ele foi a R$ 4.839 (eram R$ 5.013 no segundo trimestre). Em Belo Horizonte o valor médio do metro quadrado nos contratos fechou em R$ 4.860 (pouco acima dos R$ 4.750 de abril a junho).

Segundo Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar, a queda no preço no terceiro trimestre de 2023 em SP e no Rio ocorre após um período marcado pela elevação do ticket médio e por um aumento na participação de mercado de unidades de médio e alto padrão. “O que se vê agora é um processo de acomodação”, afirma.

Para Reis, o cenário que se desenha para o mercado imobiliário para os próximos meses, porém, é positivo. “A taxa de juros segue bastante elevada. Mas o ciclo de queda promovido pelo Banco Central deve melhorar gradualmente as condições de financiamento. Claro que esse movimento não é imediato e o impacto para os consumidores deve demorar um pouco.”

Quando a comparação é feita com o mesmo trimestre do ano passado, São Paulo apresentou uma alta no preço. Já Rio e BH registraram queda no valor no período.

Ainda de acordo com o relatório, o desconto médio das transações realizadas no terceiro trimestre deste ano foi de 3,8% em São Paulo, 4,6% no Rio e 4,2% em BH. Nas três cidades, o percentual de desconto caiu de um trimestre para o outro, o que revela um mercado bastante aquecido.

São Paulo: desconto em patamar recorde e Pinheiros como bairro mais caro

Em São Paulo, apesar da queda em relação ao segundo trimestre, o valor negociado do metro quadrado ainda é maior que o de todos os trimestres de 2021 e 2022. A alta, em um ano, chega a 3,59% no valor dos contratos fechados.

Os números mostram como o mercado na capital paulista está aquecido. O desconto médio obtido nas transações (3,8%) é a prova disso. Trata-se do menor patamar dos últimos três anos. É a primeira vez que o percentual fica abaixo de 4%.

Entre as regiões, a Centro-Sul teve a maior valorização na cidade: 10,8%.

Já entre os bairros, um dos destaques é Pinheiros, que ultrapassou o Brooklin e agora figura como o mais caro da cidade. O metro quadrado é negociado a R$ 13.446 na região, a quarta mais buscada.

Veja abaixo a lista dos bairros mais buscados para compra e venda em São Paulo. A novidade no ranking é Perdizes, que desbancou o Brooklin.

Tatuapé Vila Mariana Mooca Pinheiros Ipiranga Butantã Moema Santana Perdizes Bela Vista



Rio de Janeiro: todas as regiões com desvalorização e sol e ar-condicionado na busca

No Rio de Janeiro, o mercado de compra e venda fechou o terceiro trimestre do ano com queda tanto nos valores anunciados como nos contratados. No preço médio por m² dos contratos, a variação foi de -3,72% em relação ao trimestre anterior e de -10,10% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

O desconto (4,6%) também é o menor em um ano, o que mostra um aquecimento do mercado na cidade.

Todas as regiões do Rio registraram desvalorização no período. Nas zonas Norte e Sul, houve uma leve diminuição do preço: -0,5% e -1,4%, respectivamente. Já o Centro teve uma queda expressiva: 28,1%.

Na lista dos bairros mais buscados, não houve muitas alterações. A única mudança foi uma troca de posições entre o Flamengo, que passou ao 7º lugar, e Jacarepaguá, que perdeu essa posição.

Uma curiosidade diz respeito aos filtros mais usados. Já no terceiro trimestre deste ano foi possível ver “sol” e “vista livre” galgando posições e o “ar-condicionado” entrando na lista.

Veja os dez filtros mais utilizados:

Apartamento cobertura Sol da manhã Vista livre Armários na cozinha Novos ou reformados Armários embutidos no quarto Rua silenciosa Luminosidade natural Ar-condicionado Piscina privativa



Belo Horizonte: alta pelo 2º mês seguido e novidades entre os bairros mais buscados

Em Belo Horizonte, o preço registrou uma leve alta pelo segundo mês consecutivo. Mas o valor ainda é menor que o negociado um ano antes. A queda, no período de 12 meses, foi de -1,17%.

A queda no desconto médio obtido nas negociações, assim como nas outras cidades analisadas, também revela que, apesar da elevação no preço, o mercado continua bastante aquecido. O desconto de junho a setembro deste ano ficou em 4,2% – o menor percentual desde o segundo trimestre de 2022.

Entre os bairros mais valorizados no terceiro trimestre se destacam Castelo (com 19% de aumento no preço) e Sagrada Família (com 12,6%). Já Anchieta e Serra são os que tiveram a maior desvalorização: -24,3% e -14%, respectivamente.

Em relação aos bairros mais buscados para compra e venda, duas novidades: Santa Amélia e Gutierrez.

Veja a lista dos dez mais em BH:

Centro Buritis Castelo Sagrada Familia Lourdes Cidade Nova Prado Ouro Preto Santa Amélia Gutierrez

Confira o levantamento na íntegra aqui

Sobre o QuintoAndar

O Grupo QuintoAndar é a maior plataforma de moradia da América Latina e oferece uma experiência direta, simples e transparente para quem busca um lugar para morar e para quem tem uma casa para alugar ou vender. A plataforma permite a busca de imóveis por meio de fotos de alta qualidade e o agendamento de visitas e fechamento do aluguel ou da compra online, sem burocracia. Os inquilinos alugam com facilidade, e os compradores têm maior transparência ao longo de toda a transação. Os proprietários com imóveis administrados pelo QuintoAndar estão garantidos pela Proteção QuintoAndar, que assegura o recebimento em dia do valor do aluguel, independentemente do pagamento pelo inquilino, e garante indenização de até R$ 50 mil por danos causados ao imóvel ao fim do contrato. Para imobiliárias, a empresa oferece um portfólio de serviços com soluções de crédito e financiamento imobiliário, garantia locatícia e geração de demanda. Atualmente, a companhia tem mais de 225 mil contratos e mais de R$ 130 bilhões em ativos sob administração, com atuação em mais de 70 cidades no Brasil, além de Argentina, Equador, Panamá, Peru e México, por meio das operações do grupo Navent.