TOP 10 notícias de hoje – 02/02/2024

Primeiro túnel imerso da América Latina ligará Santos a Guarujá

Lula fez anúncio em celebração pelos 132 anos do Porto de Santos

Este ano, o Carnaval de Rua de SP espera receber mais de 15 milhões de pessoas em 536 desfiles

Com patrocínio de R$ 26,6 milhões, festa se consolida a cada ano como um dos principais eventos do calendário cultural da cidade

Metrô atribui pane na linha 3-vermelha a problema no sistema de portas de um trem

Uma falha na linha 3-vermelha transformou em caos a volta para casa, no início da noite desta quinta (1º)

Um ano sem Glória Maria, relembre a trajetória da jornalista

Apresentadora faleceu aos 73 anos em decorrência de complicações de um câncer de pulmão

Dados do Censo revelam lugares onde ninguém mora no Brasil

Áreas onde não há ocupação estão concentradas no Norte, especialmente no oeste de Roraima e em grande parte do Amazonas

Registros de roubo de carga explodem e batem recorde na Baixada Santista

A Baixada Santista tem sido marcada por episódios como o ocorrido em Cubatão na semana passada, quando ladrões tentaram roubar uma carga de cigarro avaliada em R$ 7,2 milhões

Paulo Gustavo deixou roteiro de ‘Minha Mãe É uma Peça 4’ pronto antes de morrer

Com a morte de Paulo Gustavo, provocada pela Covid-19 em 2021, o filme não será mais feito

Rio proíbe uso de celulares em sala de aula e no recreio

Apenas na Educação de Jovens e Adultos será permitido o uso de celulares nos intervalos

Com reforço em delegacias, Operação Carnaval alcançará 20 mil policiais em SP

Secretaria de Segurança Publica disponibilizou drones e helicóptero para auxiliar os policiais a partir deste fim de semana

Hamas deverá responder ‘muito em breve’ à proposta de cessar-fogo em Gaza

Hamas e outros militantes detém dezenas de reféns dos 250 sequestrados do ataque em Israel em 7 de outubro de 2023