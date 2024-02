Hamas deverá responder ‘muito em breve’ à proposta de cessar-fogo em Gaza

Um funcionário de alto escalão do Hamas disse, nesta sexta-feira 2, que o grupo vai responder “muito em breve” à proposta de cessar-fogo em Gaza que prevê a troca escalonada de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Hamas e outros militantes detém dezenas de reféns dos 250 sequestrados do ataque em Israel em 7 de outubro de 2023. Mais de 100 foram soltos durante a pausa humanitária de novembro, em troca da soltura de 240 prisioneiros palestinos por Israel. Fonte: Associated Press.