TOP 10 notícias de hoje – 01/02/2024

Piso salarial dos professores de educação básica passa para R$ 4.580, diz MEC

O novo piso representa um reajuste de 3,62% em relação ao valor do ano passado

Carnaval de Rua começa neste sábado (3) com desfiles de blocos em várias regiões de SP

Com mais blocos cadastrados neste ano, festa terá oito dias de folia, com patrocínio de R$ 26,6 milhões

Preço da gasolina e do diesel sobem nesta quinta (1º) com novo ICMS

É o primeiro reajuste do ICMS após mudança no modelo de cobrança

Falta de energia deixa cidades da Grande São Paulo sem água

Não há previsão de normalização do abastecimento em Poá e Itaquaquecetuba

Saúde anuncia centro de emergência para conter epidemia de dengue

Ministra pede mobilização de estados e municípios

O que esperar de Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Ministro aposentado do STF assume nesta quinta-feira, 1º, a pasta no governo Lula; combate ao crime organizado e melhoria da segurança pública serão os principais desafios do novo chefe da Justiça

Distribuição da vacina contra a dengue começa na próxima semana

Pasta aguardava a tradução para o português da bula do imunizante

Suzane von Richthofen vira lenda urbana no interior de SP

Condenada a 38 anos de prisão, com início em novembro de 2002, Suzane permanecerá cumprindo a pena, agora em regime aberto

Número de fuzis apreendidos cresce 66% no interior de SP

Quantidade de armas de grosso calibre retiradas de circulação é o maior desde 2019

Ministério da Cultura altera limite de valores da Lei Rouanet e diminui prazos

Mudança recém-anunciada também estabelece novos limites de captação para games, óperas, bienais, festivais e mostras