Número de fuzis apreendidos cresce 66% no interior de SP

As forças de segurança de São Paulo apreenderam em todo o ano passado 103 fuzis no interior do Estado, 66% mais que em 2022, quando foram retirados de circulação 62.

O total de fuzis recolhidos no interior representa quase 60% das apreensões da Polícia Civil em 2023 no Estado de São Paulo. É a maior quantidade desde 2019.

A retirada de circulação do armamento tem forte impacto nas organizações criminosas, que usam as rodovias do interior para o transporte ilegal até a região metropolitana de São Paulo. Só em dezembro do ano passado, foram 12 apreensões, o dobro dos registros no mesmo mês de 2022.

Levando em consideração todas as armas ilegais apreendidas no ano passado, o total de fuzis chega a 7.107, 11,4% mais que em 2022, quando foram retirados de circulação 6.381.

O ano de 2023 terminou com a apreensão de 132 toneladas de entorpecentes no interior do Estado, a maior parte maconha. As ocorrências se concentraram nas rodovias de ligação com a capital paulista.