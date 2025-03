Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: o retorno de uma lenda do skate em julho

A lenda retorna em 11 de julho com o lançamento de Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 + 4! Refeito do zero e pronto para arrasar neste inverno, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 combina o conteúdo clássico que os fãs adoravam nos anos 2000 com novos conteúdos, incluindo novos skatistas, manobras mais malucas, uma trilha sonora ainda mais incrível e, pela primeira vez em 10 anos – pistas totalmente novas!

Além do conteúdo clássico que tornou os jogos originais um sucesso, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 traz multiplayer online cross-plataforma para até oito skatistas.

Desenvolvido com atenção aos detalhes pela Iron Galaxy Studios e em colaboração com Tony Hawk e a Activision, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 começa exatamente onde o aclamado jogo Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 parou. O novo título estará disponível para PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Steam, Battle.net e Microsoft Store) e Nintendo Switch. O jogo também estará disponível no lançamento para assinantes de planos Game Pass selecionados (Game Pass Ultimate e PC Game Pass).

A demonstração de Foundry está disponível apenas para PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. A disponibilidade da demonstração de Foundry e a(s) data(s) de lançamento estão sujeitas a alterações./Reprodução

Os fãs que reservarem qualquer edição* do jogo a partir de hoje receberão acesso à demonstração do estágio Foundry em junho e ao Wireframe Tony Shader no lançamento. Além disso, as pré-encomendas das edições Digital Deluxe e de Colecionador concederão aos jogadores acesso antecipado ao jogo completo três dias antes, a partir de 8 de julho**. A Edição Digital Deluxe oferece conteúdo exclusivo, que inclui os personagens Doom Slayer e Revenant, decks de skate no jogo, itens para criação de personagem e mais. A Edição de Colecionador inclui tudo o que está na Edição Digital Deluxe, bem como um deck de skate da marca Birdhouse®, de edição limitada e em tamanho real, com um autógrafo de Tony Hawk impresso.

Escolha entre uma lista lendária de skatistas profissionais que inclui Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg e Bob Burnquist, ou opte pelos novos skatistas, incluindo Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome. E, no verdadeiro estilo Tony Hawk’s Pro Skater, haverá segredos para desvendar.

A trilha sonora icônica retorna com músicas favoritas dos fãs dos jogos originais, incluindo “Ace of Spades” de Motorhead, “Amoeba” de Adolescents, “Mass Appeal” de Gang Starr, “96 Quite Bitter Beings” de CKY, “Not the Same” de Bodyjar e “Outta Here” de KRS-One, ao lado de novas faixas que capturam o espírito da cultura moderna do skate.