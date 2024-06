Tonka vence Classe C30 no “Warm Up” para Semana de Vela de Ilhabela

A Classe C30 viveu dois finais de semana de disputas acirradas nas raias do Canal de São Sebastião na 2ª Etapa da Copa Mitsubishi de Vela Oceânica, o chamado “Warm Up” para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela, na última semana de julho. Prevaleceu a experiência da tripulação do Tonka (Yacht Club Ilhabela – YCI), do comandante Demian Pons, que contou com o reforço do bicampeão olímpico Robert Scheidt, além do campeão mundial de Optimist, Alex Kuhl, tripulante assíduo, natural de Ilhabela.

Após oito regatas, o Tonka somou 13 pontos perdidos, com três vitórias, considerando-se um descarte. O Relaxa Building (YCI) ficou em segundo lugar, também com três vitórias e 17 pontos, seguido pelo Bravo, de Santos (ICS), com 18 pontos e uma vitória. O Kaikias EMS (GVI) somou 23 pontos e o Caiçara KAT Technologies (PIC), 26, com uma vitória, ambos de Ilhabela.

O comandante do Tonka destacou o tradicional equilíbrio da Classe C30. “Todas as regatas foram super disputadas, com os barcos andando muito próximos uns dos outros. O que fez a diferença, foi velejarmos muito bem no sábado, terceiro dia de competição, mesmo com o vento mais fraco. Com regatas tão apertadas, detalhes acabaram decidindo o campeonato”, analisou Demian. Ao norte de Ilhabela, o vento rondou de nordeste para leste entre 8 e 12 nós (14 a 22 km/h).

Tripulação do Tonka com Scheidt

(Aline Bassi / Balaio de Ideias)

Sempre mantendo a regularidade, o Bravo do comandante Jorge Berdasco conquistou as medalhas de bronze. “O sábado foi um dia difícil. Começou com vento fraco e depois foi aumentando e virando para leste. Trocamos o jogo de velas (mestra e buja) e tivemos de partir do zero para a nova regulagem, o que sempre traz dificuldades. Nossa esperança seriam as regatas de domingo, canceladas por falta de vento, mas para uma classe tão disputada como a C30, está ótimo. Vamos com tudo para a Semana de Vela”, projetou Berdasco, vencedor da primeira etapa, em março.

Entre 36 barcos, a 2ª Etapa da Copa Mitsubishi teve os seguintes vencedores nas demais classes: Crazy Phoenix (HPE 25), Zeus (BRA-RGS), Bossa Nova (RGS Cruiser), Phoenix 44 (ORC) e Lucky/Alforria (ORC Cruiser). A terceira das quatro etapas anuais do Circuito Ilhabela de Vela Oceânica será em 21,22,28 e 28 de setembro. Antes, a 51ª Semana Internacional de Vela será de 20 a 27 de julho.

Classificação da C30 – 8 regatas e 1 descarte

1 – Tonka – YCI (Demian Pons): 2+3+3+1+(4)+1+1+2 = 13 pp

2 – Relaxa Building – YCI (Tomás Mangabeira): 1+2+4+(5)+1+5+3+1 = 17 pp

3 – Bravo – ICS (Jorge Berdasco): 3+(4)+1+2+2=3+4+3 = 18 pp

4 – Kaikias EMS – GVI (Hilsdorf/Aurichio): 4+(5)+2+4+5+2+2+4 = 23 pp

5 – Caiçara KAT Technologies – PIC (M. Cesar): (5)+1+5+3+3+4+5+5 = 26 pp

Flotilha nacional da Classe C30

01 – Tonka – Demian Pons – Yacht Club Ilhabela (YCI)

02 – Kairós – Sophia Setti – MCP Yachts – Guarujá

03 – Kaikias EMS – Hilsdorf/Aurichio – Grêmio de Vela Ilhabela (GVI)

04 – Bravo – Jorge Berdasco – ICS

05 – Relaxa Building – Tomás Mangabeira – YCI

06 – Loyalty – Alexandre Leal – Veleiros do Sul/Iate C.R.Janeiro (VDS/ICRJ)

07 – Katana Portobello – Cesar Gomes Neto – Iate Clube S.Catarina (ICSC)

08 – Zeus Team – Inácio Vandresen – ICSC

09 – Caiçara KAT Technologies – M. Cesar – Pindá Iate Clube (PIC)