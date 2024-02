Tive o prazer de ser seu amigo, diz Lula sobre Abilio Diniz; veja as reações no mundo político

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do empresário Abilio Diniz, ocorrida nesse domingo (18), e enalteceu o empresário responsável por impulsionar o Grupo Pão de Açúcar.

“Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais”, afirmou Lula, em post publicado em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

Lula, que retornou de viagem a vários países da África, relembrou de momentos com o empresário e se solidarizou com os familiares. “Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país. Envio meu abraço e meus sentimentos de solidariedade aos filhos, familiares, amigos e admiradores”, disse.

Abilio, que tinha 87 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o mês passado, com um quadro de pneumonia. O velório será realizado nesta segunda-feira (19) no Salão Nobre do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, e será aberto ao público entre 11h e 15h. O enterro será reservado apenas aos familiares.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou a importância da memória de Diniz para a nova geração de empresários do país.

“Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida”, escreveu Alckmin em sua conta no Twitter.

“Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos”, completou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestou condolências pelo X, ex-Twitter. “Que permaneça seu admirável exemplo de perseverança e crença na economia nacional”, escreveu,

Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD), respectivamente, também lamentaram a morte do empresário.

“Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência. Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos”, escreveu Lira.

“Um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país. Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros. Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração”, disse Pacheco.