Tite Campanella indica homem de confiança para Secretaria de Assuntos Jurídicos

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella (PL), fez o anúncio, na manhã desta quinta-feira (27), do novo Secretário de Assuntos Jurídicos da cidade, cargo que passa a ser ocupado pelo advogado Dr. Marcelo Mori, Pasta antes comandada pelo, também, operador do Direito, Dr. Allan Frazatti, que se mantém à frente da PGM (Procuradoria Geral do Município).

O anúncio contou a presença da vice-prefeita, Regina Maura, vereadores, parentes do novo Secretário e demais secretários da cidade.

Incumbência de criar um órgão fiscalizador

Dr. Frazatti recordou os desafios que lhe foram atribuídos, ainda pelo ex-prefeito, José Auricchio Júnior, e entende que a missão dada foi cumprida.

Dr. Frazatti falou sobre tarefa que lhe foi atribuída: de criar um órgão fiscalizador no município

“Até 2017, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e PGM eram o mesmo órgão, por determinação do ex-prefeito, nos incumbiu a tarefa de fazermos um órgão que controlasse requisições, prazos, e desse para Administração Pública um feedback das irregularidades, eventuais inconsistências que vinham sendo praticadas. Dessa forma, lá trás, construímos esse embrião que, mais tarde, e hoje, acredito que esteja dando conta da tarefa que foi incumbida”, discursou o Procurador do Município.

Princípios que norteiam a vida do novo Secretário

O novo Secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Marcelo Mori, reiterou seu compromisso com os princípios que sempre o conduziram em sua vida.

Dr. Marcelo Mori assina o documento para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos

“São Caetano, onde plantei raízes, onde comecei minha trajetória acadêmica e profissional, consolidando valores que sempre nortearam minha conduta, quais sejam ética, transparência e compromisso com o resultado. Agradeço ao prefeito Tite Campanella pela confiança que depositou a mim para integrar sua equipe, sei da relevância que a Secretária de Assuntos Jurídicos tem para o bom funcionamento da Administração Pública”, discorreu o advogado, que concluiu:

“Minha trajetória profissional sempre foi pautada por ética, técnica e estratégia, e esses mesmos princípios guiarão minha atuação nessa Secretaria. Não há espaço para interesses pessoais quando se assume a responsabilidade de servir ao coletivo, o interesse público será meu norte”, expressou Dr. Marcelo, sua responsabilidade com a Administração Pública.

O prefeito Tite Campanella frisou a confiança e comentou sobre possíveis novas mudanças e reforma tributária.

Homem de confiança, jovem e competente

“Marcelo se enquadra no eixo, jovem, competente, amigo de confiança. Aliás, sempre falei que a primeira coisa que a gente entende é que se ele é de confiança, é o primeiro ponto. Confiança é imprescindível para cuidar de uma cidade como São Caetano, isso o Marcelo cumpre como todos, fico muito tranquilo”, Tite se manteve sereno ao falar do perfil do novo Secretário de Assuntos Jurídicos.

Tite falou sobre confiança em Dr. Marcelo Mori, e comentou reforma tributária e possíveis mudanças

Possíveis novas mudanças

Quanto a novos nomes a compor o alto escalão, o chefe do Executivo explicou as razões pela qual isso deve acontecer, mas no momento certo será informado.

“Existem novas mudanças que a gente vai fazer, por algumas necessidades que a gente tem. A gente vai explicar, no momento certo, as mudanças que vão ocorrer, mas todas de maneira tranquila, calma, dentro de uma necessidade pessoal de alguns secretários e administrativas para gente também, sem nenhum tipo de problema ou impedimento. Muito pelo contrário, sempre frisando o desenvolvimento na carreira de todos os nossos secretários”, explicou ele.

O ABC, como um todo, perde demais

Por fim, Tite falou sobre a reforma tributária e indicou que o ABC perde muito.

“A gente conversou ontem com o Marcelo Lima, de São Bernardo, e Gilvan, de Santo André, até falamos sobre isso. Estamos na expectativa, chegamos até em alguns momentos a desacreditar que vai acontecer, porque a gente não sabe quando vai começar a ser implantada. Então, estamos em stand by, buscando informações em Brasília, em contato permanente com Brasília para ver se a gente consegue alguma coisa com os deputados que a gente tem mais convivência. Mas, nenhuma medida para tomar por enquanto, mas todos saem perdendo, São Caetano, Santo André e São Bernardo, perdem muito, mas o ABC, como um todo, perde demais”, expôs Tite, seu ponto de vista em relação a reforma tributária.