Tite Campanella homenageia os servidores públicos de São Caetano do Sul

No dia 28 de outubro, data que marca o Dia do Servidor Público, o vereador Tite Campanella (PL) parabeniza todos os servidores públicos de São Caetano do Sul pelo compromisso e dedicação ao serviço da população e ao desenvolvimento da cidade. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que atuam em áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, entre outros setores, essenciais para o bem-estar da comunidade.

Para Tite Campanella, os funcionários públicos são fundamentais na construção de uma sociedade mais justa e eficiente. “É essencial reconhecer que, sem o empenho e a dedicação, as políticas públicas e os serviços essenciais não teriam a mesma efetividade”, afirma. “Os serviços municipais são os responsáveis por transformar planos em ações concretas, garantindo que a população receba o suporte necessário para o seu crescimento e bem-estar”, frisa.

O vereador ressalta a importância do poder público para o bem-estar e valorização dos funcionários. “É primordial a implementação de políticas públicas que valorizem o servidor público, com melhores condições de trabalho, capacitação contínua e uma remuneração justa, que reconheça o valor do trabalho realizado”, pondera. “Investir no servidor é investir na qualidade dos serviços prestados à população”, complementa Tite Campanella.

O parlamentar destaca que a união e o respeito são indispensáveis para promover um ambiente de valorização desses profissionais, que diariamente se dedicam ao bem-estar da cidade. “Precisamos criar um ciclo de cooperação que beneficie a todos e fortaleça nossa cidade como um exemplo de eficiência e respeito ao serviço público”, conclui.