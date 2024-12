Tiroteio no Bronx: 6 feridos, incluindo mãe e filha; polícia busca suspeitos

Um incidente de violência armada no Bronx, em Nova York, resultou em seis pessoas feridas, incluindo uma criança de 12 anos e sua mãe, de 40 anos. O tiroteio ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 30, e foi caracterizado como um ataque direcionado, conforme informações fornecidas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Entre os feridos, estão também quatro homens com idades variando entre 18 e 21 anos. Os motivos que levaram a esse ato violento ainda não foram esclarecidos pelas autoridades, que já estão em busca de dois suspeitos.

De acordo com a coletiva de imprensa realizada pelo NYPD, o ataque envolveu uma dinâmica alarmante: a mulher atingida foi utilizada como escudo humano por um dos alvos dos atiradores. Apesar da gravidade do evento, as autoridades confirmaram que não houve vítimas fatais durante o tiroteio.

A investigação está em andamento e a polícia continua a coletar informações que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pela ação criminosa.