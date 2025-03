Tiroteio em farmácia no Brooklin, SP, ocorreu após policial reagir a assalto

Um tiroteio ocorreu na noite de terça-feira (12) em uma farmácia localizada na Avenida Padre Antônio José dos Santos, uma das principais vias comerciais do Brooklin, bairro de destaque na Zona Sul de São Paulo. A situação começou quando um policial militar da reserva, de 58 anos, reagiu a uma tentativa de assalto no estabelecimento.

Segundo informações, o policial entrou na farmácia e percebeu que estava deserta. Momentos depois, um dos assaltantes apareceu e anunciou o roubo, ordenando que o cliente se dirigisse para o fundo do local. Em resposta rápida, o policial sacou sua arma e confrontou o criminoso, iniciando uma troca de tiros.

O assaltante recuou para o fundo da farmácia, se escondendo atrás de uma gôndola. Armado com um revólver, ele disparou contra o policial. Simultaneamente, outro ladrão que surgiu do interior do estabelecimento também atirou contra o PM da reserva, que conseguiu revidar e atingiu a perna desse segundo envolvido.

No momento em que o policial saiu da farmácia para recarregar sua arma, os assaltantes aproveitaram a oportunidade para escapar, levando consigo alguns itens do local. Durante a fuga, deixaram para trás um revólver e um celular.

A Polícia Civil foi acionada e uma perícia foi realizada na cena do crime. O incidente foi registrado no 27° Distrito Policial (Campo Belo). Até o presente momento, os assaltantes não foram identificados.

Esse episódio destaca as preocupações crescentes sobre a segurança em estabelecimentos comerciais, especialmente diante do aumento de roubos relacionados a medicamentos, levando farmácias a adotarem medidas mais rigorosas para proteger seus estoques.