Time SP Paralímpico fecha Mundial de Para Esqui Cross-Country com mais um medalha

Na última sexta-feira (14), o atleta do Time São Paulo Paralímpico, Cristian Ribera, subiu ao pódio no último dia de disputas do Mundial de Para Esqui Cross-Country, realizado em Toblach, na Itália.

Cristian conquistou a medalha de bronze nos 20km da classe sitting (sentado), da prova Interval Start Free. O atleta ficou na terceira colocação com o tempo de 01h02min52. A medalha de ouro foi para o chinês Mao Zhongwu, que completou o percurso em 01h01min01 e a prata ficou com o ucraniano Bai Pavlo com 01h02min14.

Com o resultado, o Brasil encerra a competição com três medalhas, todas de atletas do Time SP. No primeiro dia de Mundial, os atletas Aline Rocha e o próprio Cristian garantiram prata e bronze, respectivamente. Cristian competiu na prova de 10km masculina da classe sitting (sentado), levando o bronze com o tempo de 29min55s. Na disputa feminina, Aline concluiu o percurso em 34min28s, na mesma modalidade, conquistando a prata.

A Seleção Brasileira de esqui cross-country encara a segunda e última etapa do Mundial da modalidade em 2025 nos dias 4 e 5 de março, em Trondheim, na Noruega.

Time São Paulo Paralímpico

O Time São Paulo Paralímpico foi criado em 2011 pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2025, conta com R$ 8 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 155 atletas em 17 modalidades.