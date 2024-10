Time Lubrax aprova primeiro contatocom pista uruguaia

Na tarde desta quinta-feira (24), os pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, e seus parceiros de pista Lu & Brás, as mascotes dos Postos Petrobras, tiveram o primeiro contato com o circuito #12 do Autódromo Victor Borrat Fabini, na cidade de El Pinar, no Uruguai. Esta é a primeira vez que a Stock Car terá uma corrida disputada no país vizinho.

Os pilotos participaram de um rápido shakedown pela manhã e do primeiro treino livre à tarde, quando Felipe Massa, da equipe TMG, fez o sétimo tempo e Julio Campos, da Pole Motorsport, o 14°.

“Pilotar em uma pista nova é sempre uma experiência bacana e divertida. Hoje, mesmo com um set de pneus bem usados, fomos competitivos e conseguimos entender bem o carro para o restante da etapa”, contou Julio, sexto colocado no campeonato.

Felipe Massa também comentou sobre o seu desempenho. “Hoje foi um dia muito positivo. O carro rendeu bem no primeiro treino, mesmo sem conhecermos a pista. A sensação foi muito boa, e o carro se mostrou competitivo. Estamos animados com o resultado e confiantes para o que vem pela frente, mesmo com a possibilidade de chuva”, comentou o piloto, que lidera o campeonato com 696 pontos somados.

Os pilotos voltam à pista nesta sexta para o segundo treino livre, às 10h, e para a definição dos grids de largada, às 14h05. As duas corridas da 10a etapa serão disputadas no sábado.