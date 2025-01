Tiago Brunet inicia 2025 com o Método Destiny: treinamento para paz e propósito

Em 2024, Tiago Brunet, referência mundial em liderança e espiritualidade, teve um ano de grandes conquistas, com uma agenda lotada de palestras pelo Brasil e pelo mundo, impactando milhares de pessoas com suas palavras de sabedoria e ensinamentos profundos sobre os Princípios Milenares. O lançamento do seu mais recente livro, Princípios Milenares, não apenas liderou a lista de mais vendidos pela Amazon, mas também conquistou uma posição de destaque no ranking da Veja, evidenciando a importância e a relevância do seu trabalho.

Agora, Tiago Brunet se prepara para o maior projeto de sua carreira: o Método Destiny, um treinamento presencial de três dias, que acontecerá entre os dias 30 e 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2025, em Alphaville, São Paulo. Criado para ensinar as pessoas a viverem uma vida de paz e prosperidade por meio dos 12 Princípios Milenares, o Método Destiny visa ajudar os participantes a entenderem que o segredo para alcançar a vida com a qual sonham está em princípios específicos que precisam ser seguidos.

O treinamento abordará uma metodologia prática para aplicar esses princípios em várias áreas da vida, incluindo a profissional, emocional e financeira. Entre os 12 princípios, destacam-se três fundamentais: Exclusividade, que aponta o caminho para uma vida sem desvios e longe de qualquer imoralidade; Fé, que é a força que permite avançar, fazendo com que o que parecia impossível se torne realidade; e Amor, que é o maior mandamento, essencial para viver uma vida de paz e prosperidade.

O Método Destiny é destinado a pessoas que estão presas em ciclos de perturbação e escassez, que desejam sair dessa repetição constante e buscar um propósito de vida. É para quem precisa de orientação e direção, mas ainda não sabe qual caminho seguir.

Com o respaldo de neurocientistas, historiadores, psicólogos, pedagogos, e empresários de diferentes áreas, Tiago Brunet e sua equipe passaram meses estudando os princípios que têm dado certo ao longo dos milênios. O Método Destiny é 100% baseado em sabedoria milenar e totalmente respaldado pela ciência, oferecendo uma abordagem prática e transformadora.

Ao final do treinamento, todos os alunos receberão um certificado digital com validação internacional, concedido pelo Instituto Destiny de Orlando (EUA).

Para mais informações e inscrições, acesse: https://metododestiny.com.br