Tiago Brunet apresenta “Boas Notícias com Tiago Brunet” em seu canal de YouTube

Tiago Brunet traz novidades aos seus seguidores: suas tradicionais mensagens de domingo ganharam novo nome e data para acontecer. O programa “Boas Notícias com Tiago Brunet” passa a acontecer às segundas-feiras no canal oficial Casa de Destino. Com uma mensagem inspiradora e direcionada aos inscritos para começar a semana com uma dose especial de fé clareza divina.

Essa mudança chega após a inauguração da Casa de Destino, a nova central de estúdios e eventos de Tiago Brunet. Com uma sede própria, Tiago continuará impactando milhares de vidas com seus ensinamentos práticos e palavras instigantes para uma vida alinhada ao destino de cada indivíduo.

Sobre Tiago Brunet

Tiago Brunet é um dos palestrantes mais requisitados no cenário internacional, com experiência em mais de 30 países. Formado em Teologia pela Flórida C University, onde também obteve seu mestrado, é autor de best-sellers publicados em mais de 15 países. Além de apresentar o programa Café com Destino e o BrunetCast, Brunet é fundador e CEO do Instituto Destiny, responsável pelo Método Destiny. Casado com Jeanine e pai de quatro filhos, Tiago é conhecido por compartilhar Sabedoria Milenar ao redor do mundo e por sua influência como guia espiritual.