Livro “Princípios Milenares” de Tiago Brunet lidera lista de mais vendidos em autoajuda

O recém-lançado “Princípios Milenares,” de Tiago Brunet, já ocupa a 1ª posição na categoria autoajuda do ranking de livros mais vendidos da Veja, além de liderar a seção de novidades da Amazon. A obra, que tem conquistado leitores em todo o Brasil, reforça a mensagem transformadora que Brunet compartilha com seu público.

Após o sucesso absoluto das sessões de autógrafos em Porto Alegre (RS) e Palmas (TO) na semana passada, Tiago Brunet se prepara para encontrar seus leitores e fãs do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. O evento acontecerá na Livraria Leitura do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, onde o autor estará disponível para autografar exemplares e discutir os conceitos fundamentais de sua nova obra.

“Princípios Milenares” já se consolida como uma leitura essencial para quem busca alinhar suas ações às leis universais que promovem uma vida próspera e significativa. Para aqueles que não puderem comparecer à sessão de autógrafos desta semana, haverá outra oportunidade durante a “Conferência Destino,” que acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, na Farmasí Arena, também na Barra da Tijuca (RJ). Este evento reunirá líderes cristãos internacionais em um encontro de transformação espiritual, onde o público também poderá adquirir o livro autografado por Brunet.

Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e 3,2 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, Tiago Brunet continua a impactar vidas com sua expertise em liderança e espiritualidade, reafirmando sua posição como uma das principais referências dos tempos atuais.