Thomas Miranda disputa Australian Open Junior Series no Rio de Janeiro

São Paulo (SP) – Número 2 do ranking da COSAT nos 16 anos, o tenista paulista Thomas Miranda (Equipe Juninho Tennis) está confirmado no Australian Open Juniors Series, que começa nesta segunda-feira (14), na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro.

O torneio reúne os melhores tenistas sul-americanos nos 16 anos, nas chaves masculina e feminina, sendo que os campeões ganham um wild card (convite) para a chave principal do Australian Open Junior, em 2025.

Miranda espera fazer uma boa semana para garantir sua participação no Grand Slam juvenil. “Estou muito animado para esse torneio. Venho treinando e jogando bem nessas últimas semanas, estou bem confiante e preparado, gosto de jogar em quadra rápida”, disse ele, que em abril disputou o Roland-Garros Juniors Series, em São Paulo, que também valia vaga para a chave do Grand Slam francês, e chegou à semifinal.

Sobre a Juninho Tennis

Fundada em 2014, dentro do São Bernardo Tênis Clube, no ABC paulista, a Juninho Tennis é reconhecida pela qualidade dos treinamentos competitivos infantojuvenis e profissionais. A academia conta com uma equipe de profissionais altamente capacitada, garantindo resultados reais na formação de atletas de alto rendimento. Também tem uma unidade no Sport C