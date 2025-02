Thiaguinho apresenta projeto ‘Banjo e Boné’ nesta quarta (5)

O cantor Thiaguinho apresenta ao público nesta quarta-feira (5) a primeira versão de seu novo projeto: “Banjo e Boné”. Serão dois shows exclusivos no Vila JK, nos dias 5 e 19 de fevereiro.

Com proposta intimista e “sem regras”, o evento tem o objetivo de mostrar a versão mais confortável do músico no palco.

“O momento ‘banjo e boné’ é quando eu canto as músicas que vêm na cabeça, não é a hora pra ter roteiro, sabe? Eu gosto de estar perto do público e o Vila JK é um lugar onde eu me sinto em casa. A ideia é cantar os clássicos, músicas de artistas que eu sou fã e participaram da minha formação. Eu vou botar pra quebrar e quero ver todo mundo aproveitando a noite inteira”, diz Thiaguinho.

Estilo Banjo e Boné

Esse formato de apresentação surgiu nos primeiros shows que Thiaguinho fez em bares de São Paulo, por volta de 2008. O estilo banjo e boné era o momento da apresentação que o cantor não queria compromisso com o setlist, atendia aos pedidos do público e colocava todo mundo para dançar.

Este projeto é, sobretudo, uma celebração da amizade, da versatilidade musical de Thiaguinho e da paixão do cantor por um pagode de respeito.