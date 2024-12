Thiaguinho fala sobre sua luta contra o Burnout e a importância da saúde mental

O cantor Thiaguinho, de 41 anos, compartilhou insights valiosos sobre a importância de cuidar da saúde mental, após ter enfrentado crises de Burnout durante sua trajetória profissional. Suas declarações foram feitas em uma recente participação no podcast Grande Surto, apresentado pela atriz Fernanda Paes Leme.

Conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o artista revelou que levou tempo para reconhecer os sinais de que precisava buscar ajuda. “Eu não tinha consciência do que era Burnout. Passei por isso algumas vezes e, à medida que fui me aprofundando no tema, percebi a relevância da saúde mental. Eu frequentemente discuto isso com minha equipe e pessoas próximas”, comentou Thiaguinho.

Durante a conversa, ele também mencionou que o término do grupo Exaltasamba coincidiu com um período emocionalmente complicado para ele. “Na fase final do Exalta, vivenciei uma crise que me deixou completamente perdido. Saía para os shows sentindo palpitações e já cheguei a chorar várias vezes antes de sair de casa, próximo ao horário dos compromissos”, revelou o cantor.

Ele destacou ainda a pressão interna que sentia, afirmando: “Não considerava a possibilidade de faltar aos shows; sempre me vi como alguém responsável e comprometido em oferecer o melhor ao meu público”. Essas reflexões ressaltam a necessidade de se atentar aos próprios limites e priorizar o bem-estar emocional, mesmo em meio às demandas da carreira.