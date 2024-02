Thiago Wild vai às quartas e Brasil tem dois tenistas nesta fase do Rio Open pela 1ª vez.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild derrotou o espanhol Jaume Munar em uma partida que durou dois dias — metade dela foi jogada ontem (21), mas a chuva forte obrigou sua interrupção no segundo set. Com o reinício do jogo na tarde desta quinta-feira, o tenista terminou o serviço e avançou às quartas de final do Rio Open. É a primeira vez nos dez anos de torneio que o país tem dois representantes nesta fase do próprio ATP 500.

Após uma terça-feira em que os jogos começaram somente às 19h, o Rio Open começou sob nuvens temerosas, mas em horário normal na quarta. A vitória de João Fonseca sobre Arthur Fils já ressoava, Seyboth Wild e Munar já estavam no calor da disputa quando a chuva veio forte. Não foi possível retomar as atividades no Jóquei Clube Brasileiro, já que os ceús não deram trégua.

Thiago Wild em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Eu comecei jogando bem e depois o jogo já equilibrou,” comentou Thiago hoje, em coletiva de imprensa após a partida. “Não sei se a parada foi boa ou ruim, mas ele estava em um momento melhor do que o meu no segundo set.” Com menos público presente, o jogo retorno em um saque de Wild com 30-15 no placar e 3 games a 2 para Munar na parcial. O brasileiro confirmou o serviço rapidamente, mas foi quebrado no seguinte, permitindo que o espanhol aproveitasse a vantagem que trouxe do dia anterior.

Vencendo uma partida em duas etapas

Thiago conta que conversou com seu treinador, Duda Matos, sobre como encarar a interrupção. “Você deve encarar como um jogo normal, você não está um set à frente, vai começar do zero,” teria dito ele. “É um outro lugar, um outro Thiago.” Adotando essa mentalidade, Seyboth Wild trabalhou bem seus primeiros saques durante o set decisivo e converteu três break points, encerrando o jogo em um serviço do adversário.

Para Thiago, o momento de Jaume Munar na interrupção da partida era melhor que o dele (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Essa é a primeira vez que o brasileiro chega às quartas de um torneio desde seu título do ATP 250 de Santiago em 2020. Ele também não havia atingido essa fase em nenhuma competição de nível 500 até agora. Como outro duelo das oitavas de final será travado entre dois tenistas locais — Felipe Meligeni Alves e Thiago Monteiro —, o avanço de mais um brasileiro para as quartas do Rio Open está garantido. João Fonseca pode ser o terceiro neste estágio, caso vença o de campeão de 2020 do torneio, Cristian Garín.

Wild disse estar muito feliz por ter voltado a ter sucesso em uma competição e também satisfeito pelo cenário atual do tênis brasileiro. O paranaense elogiou seus compatriotas vivos no torneio, desejando que algum do grupo passe também para as semi-finais.

Thiago Wild chega às quartas de final de um torneio pela primeira vez desde 2020 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O próximo confronto de Thiago Seyboth Wild será contra o vencedor da partida entre o chileno Tomas Barrios Vera e Cameron Norrie, britânico que defende o título de 2023 do Rio Open. Wild ainda joga hoje na chave de duplas do ATP 500: acompanhado por Fernando Romboli, ele enfrenta a dupla argentina de Andrés Molteni e Máximo González.