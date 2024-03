Thiago Seyboth Wild retorna aos treinos para a temporada europeia de saibro

Thiago Seyboth Wild alcançou o melhor resultado da sua carreira em quadra rápida em Indian Wells e Miami, atingindo a terceira rodada em ambos os torneios, perdendo sets apenas nos jogos em que foi derrotado. Ele chegou muito perto de seu melhor ranking (65º), já que deve aparecer como o 66º na próxima segunda-feira, e eliminou dois jogadores do top 20: Karen Khachanov, então 15º do ranking da ATP, e Taylor Fritz, 13º.

Apesar de ficar irritado com o resultado da partida contra o chileno Nicolas Jarry, atual 23º do mundo, na qual teve chances de sair com a vitória, Wild afirmou estar satisfeito com os resultados das duas semanas.

“Fiquei bem chateado depois do jogo de ontem com aquele sentimento de que poderia ter vencido, mas essa é uma das lições que vou aprender disputando o circuito durante o ano todo, jogando contra os tops todos os dias. Foi um clima atípico, parecia uma Copa Davis”, comentou Thiago.

Thiago Seyboth Wild (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A torcida acompanhou o brasileiro em todos os jogos dos últimos dias e não foi diferente na derrota. Rodeou o tenista na saída do estádio pedindo fotos e autógrafos, o que também ajudou a dissipar o clima ruim pós-jogo.

“A torcida em Indian Wells e aqui em Miami, principalmente, me ajudou muito, assim como o Duda (Matos, técnico), que esteve o tempo todo comigo nessa gira. Só tenho a agradecer. Eles me fizeram sentir em casa. E hoje sei que foram ótimas semanas aqui, com duas grandes vitórias sobre dois top 20 (Karen Khachanov e Taylor Fritz). O circuito é assim mesmo, a gente perde mais do que ganha, mas tenho que valorizar as vitórias que conquistei e seguir trabalhando”, finalizou.

O calendário do paranaense será retomado no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, em 15 de abril, e depois seguirá para os Masters 1000 de Madri e Roma, ATP 250 de Lyon e Roland Garros.