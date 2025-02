Thiago Monteiro vence argentino na estreia do Rio Open

Na sua estreia no Rio Open, realizada na quadra Guga Kuerten, o tenista brasileiro Thiago Monteiro demonstrou grande resistência física e superou o argentino Facundo Diaz em uma partida repleta de emoção. O jogo, que ocorreu nesta segunda-feira (17), terminou com a vitória de Monteiro por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3), após 2 horas e 39 minutos de intensa disputa.

Com o apoio vibrante da torcida presente no Jockey Club Brasileiro, Monteiro conseguiu reverter uma situação adversa, enfrentando um oponente que começou forte no primeiro set. O duelo foi marcado por um equilíbrio constante, com cada jogador quebrando o serviço do outro em sets distintos: Diaz levou a melhor no primeiro set ao vencer por 6/3, enquanto Monteiro respondeu com um desempenho sólido no segundo, igualando a contagem em 6/3.

No set decisivo, a tensão aumentou, culminando em um emocionante tie break. Durante essa fase crítica, a condição física de Monteiro se destacou. Facundo Diaz começou a sentir câimbras, prejudicando sua mobilidade e permitindo que o brasileiro utilizasse uma estratégia eficaz para forçar seu adversário a se mover mais pela quadra. Essa abordagem se mostrou vitoriosa e garantiu a primeira vitória de Monteiro na competição.

Com este resultado, o tenista brasileiro avança para a próxima fase do torneio e aguarda o vencedor do confronto entre o chileno Alejandro Tabilo e o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira.