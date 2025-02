Campeão do Torneio Winners dará o saque inicial do Rio Open na Quadra Guga Kuerten

O Rio Open conheceu nesta segunda-feira os campeões do Torneio Winners, voltado para crianças e jovens de quatro projetos apoiados pelo evento: Escolinha Fabiano de Paula, Paraty Tênis, Futuro Bom e Tênis na Lagoa, além do Núcleo Esportivo Rio Open.

A grande novidade foi a premiação para um dos campeões, que dará o saque inicial do torneio, às 16h20, na Quadra Guga Kuerten, antes da rodada que começa às 16h30, no jogo entre Felipe Meligeni e o cazaque Alexander Shevchenko.

Campeão da categoria entre 15 e 16 anos masculino, Cauã Santos, do projeto Escolinha Fabiano de Paula, da Rocinha, foi o premiado e terá a honra de dar o saque inicial.

“Para ser sincero, eu fiquei bem nervoso, fiquei muito feliz também. Estou muito feliz por dar o saque inicial do Rio Open para iniciar o torneio. Estou muito grato por isso”, disse Cauã.

Ele foi campeão ao vencer na final da categoria entre 15 e 16 anos o jogo contra Arthur Stys, do projeto Paraty Tênis. Cauã, que também é um dos ball kids (boleiros) do maior torneio de tênis da América do Sul, destacou a experiência e agradeceu ao Rio Open pela iniciativa.

“Foi uma experiência muito boa porque é um torneio que eu gosto muito. A gente se diverte bastante, jogamos nas quadras em que os profissionais treinam e jogam. É muito legal esse evento e essa iniciativa do Rio Open. É muito gratificante levar este troféu para casa”, disse Cauã.

Ao todo, foram 95 jogos disputados em seis categorias durante quatro dias no Torneio Winners, com quatro categorias masculinas e duas femininas. Cada vencedor por projeto também ganhou, como premiação, uma semana de treinamento na Kirmayr Tennis Experience, em São Paulo.

Os outros campeões do Winners foram:

Eduardo Nascimento (Paraty Tênis) – categoria entre 11 e 12 anos masculino

– categoria entre Maria Giullia Lima (Tênis na Lagoa) – categoria entre 11 e 14 anos feminino

– categoria entre Felipe Neto (Paraty Tênis) – categoria entre 13 e 14 anos masculino

– categoria entre Vitória Lopes (Futuro Bom) – categoria entre 15 e 21 anos feminino

– categoria entre Valter Albuquerque (Escolinha Fabiano de Paula) – categoria entre 17 e 23 anos

Resultados finais do Torneio Winners

11 a 12 anos masculino

Campeão: Eduardo Nascimento – Paraty Tênis

Vice: Pedro Pirane – Tênis na Lagoa

11 a 14 anos feminino

Campeã: Maria Giullia Lima – Tênis na Lagoa

Vice: Geovana de Paula – Tênis na Lagoa

13 a 14 anos masculino

Campeão: Felipe Neto – Paraty Tênis

Vice: Cahê Leonardo – Tênis na Lagoa

15 a 16 anos masculino

Campeão: Cauã Santos – Escolinha Fabiano de Paula

Vice: Arthur Stys – Paraty Tênis

15 a 21 anos feminino

Campeã: Vitória Lopes – Futuro Bom

Vice: Natalia Neves – Tênis na Lagoa

17 a 23 anos masculino

Campeão: Valter Albuquerque – Escolinha Fabiano de Paula

Vice: Vitinho Monteiro – Tênis na Lagoa