Thiago Monteiro estreia nesta segunda no US Open

Thiago Monteiro está nos momentos finais de sua preparação para o US Open. O cearense está programado para estrear em Nova York nesta segunda-feira, sendo a sua 23ª participação em chaves principais de Grand Slam e a 9ª, incluindo qualifying, no US Open.

“A minha preparação está sendo boa, apesar de não ter jogado na semana anterior, que estava prevista, mas consegui aproveitar os treinos. Em muitas vezes, ter esses dias a mais de descanso e treino, já que a temporada vem sendo bem intensa, pode ser positivo. Cheguei com alguns dias de antecedência aqui em Nova York, fiz bons treinos e estou me sentindo cada vez mais preparado para uma estreia positiva”, disse o número 74 do mundo. O tenista jogaria o ATP 250 de Winston-Salem como preparação para o US Open, mas acabou sofrendo um atraso no visto e precisou cancelar a sua participação no torneio.

O duelo na primeira rodada no US Open será contra o francês Ugo Humbert, o 17º do ranking. Os tenistas se enfrentaram em uma oportunidade no circuito, no torneio de Eastbourne, em 2022, com vitória do cearense.

“Jogo duro contra um cabeça de chave e top 20, mas estou confiante nas minhas possibilidades e no meu jogo. Estou me preparando bem e amanhã é o último dia para finalizar esses detalhes. Me sinto bem motivado e ansioso, espero fazer uma boa partida”, finalizou.

THIAGO MONTEIRO

Thiago nasceu no dia 31 de maio de 1994, em Fortaleza, no Ceará. Canhoto, começou a jogar tênis aos 8 anos de idade. Marcou a sua primeira vitória em um torneio ATP, em 2016, no Rio Open, ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga. Alcançou as primeiras quartas da carreira no Brasil Open, naquele mesmo ano, entrando no top 100 pela primeira vez. O melhor ranking da carreira veio em 2017, na posição de número 74. Neste ano alcançou a primeira semifinal de ATP da carreira, em Quito. Foi em 2022, cinco anos depois, que ele conseguiu superar essa marca chegando ao posto de número 61.

Em torneios Challenger conquistou os maiores títulos em Campinas (2023), Salzburg (2022) e Genova (2022) tem trofeus também em Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020)e Braga (2021).

Atual 74o colocado no ranking mundial, o brasileiro tem a carreira agenciada pela Linkinfirm de Marcio Torres e conta com o patrocínio da Angá Asset Management, EQI Investimentos, Timbro, SMZTO, Joma e Wilson.