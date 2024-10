Thiago Malakai antecipa seu próximo álbum com a estreia de “Infalível”

Thiago Malakai acaba de lançar “Infalível”, single que antecipa seu aguardado álbum de estreia, Equilíbrio. A faixa é uma ode à superação e à força que surge nas lutas cotidianas, representando a crença de que há uma energia poderosa que impulsiona aqueles que se mantêm confiantes, mesmo diante das adversidades.

Com uma sonoridade que mistura beats eletrônicos com influências do drill, trap e elementos orgânicos como o baixo, tocado pelo próprio artista, “Infalível” mantém a identidade única de Malakai.

“Infalível é esse gás para seguir no seu cotidiano, usar suas forças e fazer o melhor com o que você tem. Quero que as pessoas sintam que essa música pode ser o impulso para continuar, mesmo nos dias mais difíceis, assim como outras músicas foram para mim em momentos de dúvida”.

O lançamento da faixa vem acompanhado de um videoclipe, dirigido por Thiago Malakai e Isabelle India. Com uma estética documental, o clipe retrata a dedicação de trabalhadores em diferentes áreas, enfatizando o impacto de suas contribuições no dia a dia. “O triunfo, muitas vezes, vem do esforço diário e isso é independentemente de qual seja a nossa ocupação”.

“Infalível” é dedicada a quem busca inspiração em histórias de resiliência, com referências a grandes nomes como Negra Li, Tasha & Tracie, Rael, Emicida, Racionais e Kyan.

Thiago Malakai, cantor e músico paulista com mais de 20 anos de carreira, começou sua trajetória no reggae, colaborando com grandes nomes da cena nacional como Edu Ribeiro, Edson Gomes e a banda Filosofia Reggae, participando da turnê “Real Situação”. Ao longo de sua carreira, também dividiu o palco com artistas de outros gêneros musicais, como Os Travessos, Negra Li e Charlie Brown Jr.

Em 2017, Malakai deu início à sua carreira solo, trazendo ao público suas composições autorais. Agora, em 2024, se prepara para lançar disco onde retorna às suas raízes no reggae e rap nacional, com participações especiais de Kyan, Tasha & Tracie, Gregory, Rapper Bitrinho, Dj Comum, Dj Caio Santos e Heddy.