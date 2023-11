Thiago Bartos anuncia ‘Tudo Novo de Novo’, projeto em parceria com Lukas Agustinho

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas” (2Coríntios 5:17), é assim que Thiago Bartos anuncia seu mais recente projeto, o ‘Tudo Novo de Novo’, parceria com o cantor e referência gospel Lukas Agustinho.

Após o sucesso incontestável de ‘À Mesa’, formato que consiste em uma mesa rodeada de pessoas em que o evangelista leva mensagens de esperança com a palavra de Deus, Bartos se une ao ‘Algo Novo’, de Lukas Agustinho, para criar o ‘Tudo Novo de Novo’, um projeto que chega com o propósito de mudar vidas levando louvores e a Palavra de Deus para o público.

‘Tudo Novo de Novo’, que será lançado oficialmente na primeira semana de dezembro, se concretiza em um formato de culto online com periodicidade semanal e duração de 45 minutos por episódio, sendo os primeiros 15 minutos de música com Lukas e o restante a junção da Palavra com o evangelista e uma oração.

Sempre em renovação, Thiago Bartos ainda traz mais novidades: o evangelista entrará em turnê internacional! Ao lado de Lukas, Bartos percorrerá a região da Florida, Estados Unidos, em março de 2024 e ainda se prepara para uma série de novidades que chegarão com o lançamento de ‘Tudo Novo de Novo’.

Nas redes sociais, Thiago Bartos acumula mais de 2,4 milhões de views no TikTok e registra crescimento constante no Instagram, onde ultrapassou 75 mil seguidores.