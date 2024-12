Thiago Auricchio vota a favor do Orçamento Estadual para 2025

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (17), em Sessão Extraordinária, o Orçamento do Estado para 2025. Com receita prevista de R$ 372 bilhões, o projeto representa um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior e foi aprovado por 63 votos a 22. Entre os parlamentares que apoiaram a proposta está o deputado estadual Thiago Auricchio, que destacou a importância de garantir recursos para áreas prioritárias e um Estado mais eficiente e justo.

“Este orçamento reflete o compromisso de atender às demandas da população, assegurando investimentos em saúde, educação e segurança pública. Precisamos de um Estado que aplique os recursos de forma eficiente e justa, e essa proposta é um passo importante nesse sentido”, afirmou o deputado.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025 foi construída com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual 2024-2027, incorporando 10.109 emendas parlamentares apresentadas por deputadas e deputados. Essas emendas buscam direcionar os investimentos do governo estadual às reais necessidades das diferentes regiões de São Paulo, considerando as demandas levantadas nas audiências públicas realizadas entre março e junho deste ano.

Entre os destaques do Orçamento para 2025, estão os investimentos em Seguridade Social, que inclui as pastas de Saúde, Segurança Pública e Desenvolvimento Social, com previsão de R$ 97,2 bilhões. As secretarias de Saúde e Educação, prioritárias no planejamento estadual, receberão R$ 36 bilhões e R$ 32 bilhões, respectivamente.

“Com esse orçamento, reafirmamos nosso compromisso com um futuro mais próspero para São Paulo, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de maneira responsável e voltados para o bem-estar de todos os paulistas”, concluiu Thiago Auricchio.