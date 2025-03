Thelminha é destaque do último carro do Salgueiro, com fantasia de ‘Malandra Carioca’

Comemorando 20 anos de Carnaval, a médica e apresentadora Thelma Assis, mais conhecida como, Thelminha, retorna ao Carnaval do Rio de Janeiro fazendo sua estreia no Salgueiro. Representando uma ‘Malandra Carioca’, ela é a personagem central do último carro alegórico do Salgueiro, que promete uma grande surpresa na avenida.

“Neste momento eu estou muito emocionada em estrear no Salgueiro, é um sentimento que não consigo nem explicar. Estou muito apaixonada e encantada não só pela escola, mas pela comunidade toda, o amor e o carinho com que eles me receberam tem sido a coisa mais linda que vivi nos últimos tempos. Sobre a surpresa que teremos no final, acredito que será o ápice do desfile, fiquem ligados”, comenta Thelminha, emocionada.

O Salgueiro encerra seu desfile fazendo uma homenagem ao candomblé, representando todas as entidades da religião, dentre eles os Malandros, as Malandras e as Pomba-giras. A escola também fará uma homenagem ao “Quinho do Salgueiro”, como era conhecido o intérprete de sambas-enredo, falecido em 2024.

A fantasia de Thelminha para o Salgueiro foi desenvolvida pela estilista Michelly X. Já a beleza ficou por conta do maquiador Tiago Carvalho.