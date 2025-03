Gabi Martins desfila como musa da Vila Isabel no Carnaval 2025 

Na última noite, Gabi Martins encantou o público ao desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2025. Com uma presença marcante e cheia de energia, a cantora e influenciadora surgiu deslumbrante na Sapucaí vestindo a fantasia “Guardiã do Castelo Mal-Assombrado”, que impressionou pelo luxo e riqueza de detalhes.

O figurino, inspirado no enredo da escola, trouxe elementos sombrios e misteriosos, destacando-se pelo brilho das pedrarias e pela imponência da produção. Gabi demonstrou todo seu carisma e samba no pé, conquistando olhares e aplausos ao longo do desfile.

“Foi uma experiência inesquecível! A emoção de representar essa história tão rica e sentir a energia da avenida é algo que vou levar para sempre no coração”, declarou Gabi Martins após o desfile.