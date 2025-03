Theatro Municipal de SP apresenta Leningrado, obra de Shostakovich sobre a Segunda Guerra Mundial

Em uma apresentação que conta com as duas orquestras da casa, Orquestra Experimental de Repertório e Orquestra Sinfônica Municipal, o concerto Leningrado faz parte de uma programação mais ampla dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, um dos motes que guiam a programação 2025 do Theatro Municipal. Sob regência de Wagner Polistchuk, a duração aproximada varia conforme o dia: nos dias 28 e 29 de março, o programa terá 90 minutos, pois conta também com a apresentação de Fairytale Poem, de Sofia Gubaidulina, enquanto no dia 30 de março terá 75 minutos. Os ingressos variam de R$ 11 a R$ 70 (inteira).

Nas duas primeiras récitas, o público poderá ouvir a obra de abertura de Sofia Gubaidulina, uma das mais importantes compositoras da atualidade. Suas criações são marcadas por uma experimentação que inclui afinações alternativas, instrumentação incomum e temas espirituais. Fairytale Poem foi composta originalmente para um programa de rádio de 1971 baseado em The Little Piece of Chalk, uma história infantil do escritor tcheco Miloš Macourek.

Segundo a compositora, o personagem principal dessa história é um pequeno pedaço de giz que as pessoas usam para escrever em uma lousa. “O giz sonha que desenhará castelos maravilhosos, belos jardins com pavilhões e o mar. Mas, dia após dia, o giz é forçado a escrever palavras chatas, números e formas geométricas na lousa”, afirmou a compositora.

Já a Sinfonia nº 7 de Shostakovich é uma obra de impacto avassalador. Dedicada à cidade de Leningrado, então sitiada por conta da guerra, a obra estreou em 1942 nos Estados Unidos, com a Orquestra Sinfônica da NBC dirigida por Arturo Toscanini. Leningrado tornou-se extremamente popular na Rússia e no Ocidente, como um símbolo da resistência ao totalitarismo e militarismo nazista, sendo ao mesmo tempo um hino patriótico e um grito de guerra para os inimigos do fascismo.

No entanto, depois da guerra, a reputação da obra se transformou, tanto pela percepção do público de que se tratava de uma propaganda de guerra quanto pela avaliação estética da obra – que os críticos julgaram não apenas inferior à produção do compositor como até mesmo pomposa e prosaica. Com o passar do tempo, no entanto, a obra teve novas reavaliações e reabilitações. Os movimentos de abertura e encerramento têm estilo monumental, com temas grandiosos e gloriosos, culminando em um clímax quase interminável.

“Para o projeto da realização desta grandiosa composição de Shostakovich, o maestro Roberto Minczuk teve a ideia de reunir completamente e pela primeira vez na história das duas orquestras, Orquestra Sinfônica Municipal e Orquestra Experimental de Repertório, para dar o peso ideal de tamanho e sonoridade à tão vultuosa e complexa obra, uma genuína busca psicofísica de sua verdadeira e real mensagem”, finaliza Wagner Polistchuk, maestro regente do concerto.

SERVIÇO

Theatro Municipal – Sala de Espetáculos

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

Programa

SOFIA GUBAIDULINA*

Fairytale Poem (12’)

Editora: Sikorski/ Boosey & Hawkes, Inc.

DMITRI SHOSTAKOVICH

Sinfonia nº 7 em Dó maior, op. 60, “Leningrado” (75’)

Editor original: DSCH- Kompositor

Representante exclusivo Barry Editorial

*A peça Fairytale Poem será apresentada apenas nos dias de assinatura, 28 e 29 de março. No dia 30, será apresentada apenas a sinfonia de Shostakovich.

Classificação

livre para todos os públicos

Duração aproximada

O programa dos dias 28 e 29/3 tem duração de 90 minutos

O programa do dia 30/3 tem duração de 75 minutos

Ingressos

de R$11 a R$70 (inteira)