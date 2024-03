Ribeirão Pires honra os pracinhas da Segunda Guerra Mundial com 4 estátuas ao lado do CHL

Na manhã deste domingo (17), a cidade de Ribeirão Pires prestou uma emocionante homenagem aos bravos pracinhas que partiram de suas terras para lutar na Segunda Guerra Mundial. Quatro imponentes estátuas foram inauguradas na Praça do Expedicionários, situada ao lado do CHL (Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli), como um tributo à coragem e sacrifício desses heróis.

O evento marcou um momento significativo na história local para lembrar e honrar aqueles que enfrentaram os horrores da guerra em nome da liberdade e da democracia contra o nazifascismo na Europa.

“A ideia desta obra veio de outro soldado que fiz após uma encomenda nove anos atrás. Elas ficaram no meu jardim pessoal desde então, agora que encontramos um local perfeito para essa homenagem belíssima”, explicou Carlinhos Artesão, artista que assina as esculturas.

Carlinhos Artesão doou as obras para cidade ressignificando as peças que foram esculpidas há 9 anos

(FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP)

Uma das figuras emblemáticas que se destaca é a do combatente Waldemar Cerezoli, residente da Estância, que partiu até a Itália para combater nas linhas de frente. Cerezoli esteve presente em batalhas cruciais, como a Batalha do Rio Sena, onde sua bravura e determinação contribuíram para a vitória dos aliados contra os regimes de Hitler e Mussolini.

A história de Cerezoli também inclui momentos de grande sacrifício, como quando foi capturado pelas forças inimigas e enviado a um dos temidos campos de extermínio na Itália. No entanto, sua coragem não conhecia limites, e após a libertação das tropas aliadas, ele emergiu como um símbolo de resistência e esperança para seus compatriotas.

João Paulo Cerezoli, Zootecnista e neto de Waldemar, representou a família do ex-soldado e se emocionou com a homenagem. “Estou muito honrado em receber em nome do meu avô, perdi meu pai recentemente e tenho certeza que ele adoraria estar aqui para representar o meu vô. É importante lembrarmos da história para que sempre seja lembrado os verdadeiros heróis do nosso país”, disse.

A família Cerezoli recebeu a homenagem em nome de um dos expedicionários que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra

(FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP)

Além dele, a cidade de Ribeirão Pires se orgulha de homenagear outros combatentes que deixaram suas marcas na história durante os tumultuosos anos da Segunda Guerra Mundial. Entre eles estão Ricardo Oliveira, Artêmio Giachello, Carlos Marquez, João (Juquinha) de Morais, Santo Sachetti, Sebastião Rodrigues, Valdermar Ramalho e Wadhi Cury (1° Tenente).

“Cada um desses indivíduos demonstrou coragem e determinação ao enfrentar os perigos e desafios do campo de batalha, representando o melhor de sua cidade e de seu país. Suas contribuições e sacrifícios não serão esquecidos, e as estátuas erguidas na Praça do Expedicionários servem como um tributo perene à sua memória e heroísmo. Escolhemos este monumento para celebrar a paz, temos que relembrar a história para que não seja repetida”, destacou o prefeito Guto Volpi.

As estátuas, que agora adornam a Praça do Expedicionários, não são apenas obras de arte, mas também testemunhas silenciosas da história, lembrando a todos os que passam por ali sobre o legado deixado por aqueles que lutaram bravamente em tempos sombrios. Além disso, a obra foi doada por Carlinhos, portanto não possui custo para a Prefeitura da Estância.