The Witcher IV é revelado no The Game Awards

A CD PROJEKT RED revelou o primeiro trailer cinematográfico de The Witcher IV — o primeiro jogo da nova saga de The Witcher — durante o The Game Awards 2024. O jogo, sucessor de The Witcher 3: Wild Hunt — considerado um dos jogos mais aclamados de todos os tempos — e anteriormente conhecido pelo codinome Polaris, marca o início de uma nova saga de The Witcher com Ciri assumindo o papel de protagonista.

“Estamos dando início a uma nova saga de The Witcher, desta vez com a Ciri como o coração da história!”, afirma Sebastian Kalemba, Diretor do Jogo. “É incrível finalmente poder dizer essas palavras. Por muito tempo, sabíamos que queríamos a Ciri como protagonista de The Witcher IV; parecia natural para nós e acreditamos que ela mereça esse papel. Neste jogo, queremos explorar o que significa realmente se tornar um bruxo seguindo Ciri em seu Caminho. Este trailer é um exemplo disso e de quão sombrio o mundo de The Witcher pode ser.”

Com cerca de seis minutos, o trailer apresenta Ciri, a filha adotiva de Geralt de Rívia, enquanto ela assume um contrato de bruxo em uma vila remota que é aterrorizada há gerações por um monstro assustador que exige sacrifícios humanos. Enquadrado como uma história curta e independente de The Witcher, o trailer mostra as novas habilidades e ferramentas de Ciri, incluindo uma corrente e poderes mágicos.

No centro do trailer está a perspectiva de Ciri como uma forasteira da vila. Enquanto os moradores se despedem de um dos seus — uma jovem garota que eles estão preparando para um tradicional ritual de sacrifício — Ciri decide intervir. Visando matar a fera e salvar a garota ao mesmo tempo, Ciri se vê em desacordo com os preconceitos e superstições das pessoas que ela tenta proteger, levando-a a confrontar uma dolorosa lição de bruxo: que os monstros podem ter todas as formas.

O trailer foi pré-renderizado em uma versão customizada do Unreal Engine 5 em uma GPU NVIDIA GeForce RTX ainda não anunciada. Desenvolvido com a mesma tecnologia em que The Witcher IV é construído, usando ativos e modelos do próprio jogo, ele tem como objetivo fornecer aos jogadores uma visão cinematográfica do tipo de experiência que o jogo aspira fornecer. O trailer foi criado em uma colaboração entre a CD PROJEKT RED e a Platige Image, responsável pelas cinemáticas de introdução nas edições anteriores da série The Witcher.

The Witcher IV é um RPG de mundo aberto para um jogador da CD PROJEKT RED. Com o início de uma nova saga, os jogadores assumem o papel de Ciri e embarcam em uma jornada por um mundo brutal de fantasia sombria. Desenvolvido com a Unreal Engine 5, pretende ser o jogo de mundo aberto da franquia The Witcher mais envolvente e ambicioso até hoje.

Para mais informações sobre The Witcher IV, visite o site oficial, siga o título no Facebook e a conta da oficial da CDPR em português no Instagram.

Sobre a CD PROJEKT RED

CD PROJEKT RED é um estúdio de desenvolvimento de jogos fundado em 2002. Desenvolve e publica jogos para PCs e consoles. Os títulos emblemáticos do estúdio incluem o RPG futurista Cyberpunk 2077, a expansão de suspense e espionagem Phantom Liberty e a série de jogos de The Witcher, incluindo The Witcher 3: Wild Hunt e suas duas expansões. A CD PROJEKT RED também criou a premiada série de anime da Netflix, Cyberpunk: Mercenários, ambientada no mesmo universo do jogo. Outros jogos desenvolvidos pelo estúdio incluem Thronebreaker: The Witcher Tales e GWENT: The Witcher Card Game. Junto com o GOG.COM, loja de jogos que oferece títulos para PC e Mac, a CD PROJEKT RED é parte do CD PROJEKT Capital Group. CD PROJEKT S.A. está listada na Warsaw Stock Exchange (ISIN: PLOPTTC00011).

Sobre The Witcher IV

The Witcher IV é o próximo RPG de mundo aberto para um jogador da CD PROJEKT RED e o próximo título da série de jogos The Witcher, que segue o aclamado The Witcher 3: Wild Hunt. Com o início de uma nova saga, os jogadores assumem o papel de Ciri, uma caçadora de monstros profissional, e embarcam em uma jornada por um mundo brutal de fantasia sombria. Desenvolvido com a Unreal Engine 5 e internamente pela CD PROJEKT RED, pretende ser o jogo de mundo aberto da franquia The Witcher mais envolvente e ambicioso até hoje.