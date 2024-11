The Game Awards 2024: confira os indicados da premiação

O The Game Awards, um dos eventos mais prestigiados da indústria de videogames, divulgou nesta segunda-feira (18) a lista de nomeados para sua edição de 2024. A cerimônia está agendada para dezembro, consolidando-se como a maior celebração anual do setor.

Conforme as normas do evento, a seleção dos indicados é realizada por um júri composto por especialistas na área. Este mesmo corpo também tem a responsabilidade de escolher os vencedores em cada categoria, embora o público também tenha a oportunidade de participar, contribuindo com uma parcela significativa dos votos.

O The Game Awards 2024 ocorrerá no dia 12 de dezembro, em Los Angeles. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube, sob a condução de Geoff Keighley. Os espectadores poderão acompanhar o espetáculo em português brasileiro através do canal Voxel.

Além da premiação em si, a edição deste ano promete apresentar novos trailers e demonstrações de jogabilidade de futuros lançamentos, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes. Celebrando sua décima edição, o evento pode surpreender com novidades especiais. A organização lançou um vídeo retrospectivo destacando momentos memoráveis das edições passadas.

Mantendo a tradição, os indicados foram anunciados por meio de uma transmissão ao vivo, e o evento abrange mais de 20 categorias distintas, que vão desde diferentes gêneros de jogos até esports e criação de conteúdo.

Para serem considerados elegíveis na premiação deste ano, os jogos precisam ter sido lançados entre novembro de 2023 e este mês. O regulamento também permite a inclusão de títulos em acesso antecipado, remakes, remasters e DLCs ou expansões, até mesmo para concorrer ao cobiçado título de Jogo do Ano (GOTY).

A lista completa dos indicados será atualizada ao longo da transmissão ao vivo do The Game Awards.

Confira as categorias:

GAME OF THE YEAR (GOTY)

MELHOR NARRATIVA

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

MELHOR TRILHA SONORA

MELHOR DESIGN DE SOM

MELHOR ATUAÇÃO

MELHOR JOGO DE IMPACTO

MELHOR JOGO EM ANDAMENTO

MELHOR INDIE

MELHOR JOGO MOBILE

MELHOR JOGO DE SUPORTE À COMUNIDADE

MELHOR JOGO DE INOVAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

MELHOR JOGO DE VR/AR

MELHOR JOGO DE AÇÃO

MELHOR JOGO DE AÇÃO/AVENTURA

MELHOR RPG

MELHOR JOGO DE LUTA

MELHOR JOGO DE FAMÍLIA

MELHOR JOGO DE SIMULAÇÃO/ESTRATÉGIA

MELHOR JOGO DE ESPORTE/CORRIDA

MELHOR JOGO MULTIPLAYER

MELHOR CRIADOR DE CONTEÚDO DO ANO

MELHOR INDIE DE ESTÚDIO ESTREANTE

MELHOR ADAPTAÇÃO

JOGO MAIS AGUARDADO

MELHOR JOGO DE ESPORTS

MELHOR ATLETA DE ESPORTS

MELHOR TIME DE ESPORTS

MELHOR COACH DE ESPORTS

MELHOR EVENTO DE ESPORTS

Para os entusiastas que desejam influenciar o resultado final, é possível votar em seus jogos favoritos através do site oficial do evento. Basta acessar o portal do TGA, escolher uma categoria e registrar seu voto.