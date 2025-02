The Town e Rock in Rio trazem show de Mariah Carey para o Pará

A Floresta Amazônica tem um som único, uma sinfonia viva em que a natureza é quem dá o tom. Entre seus ritmos e cores, outra riqueza se destaca: a herança cultural de seu povo, tão vibrante quanto a diversidade da fauna e flora. Juntos, esses elementos fazem da Amazônia um pilar essencial para o equilíbrio climático do planeta. É com esse olhar que a Rock World, mais uma vez, joga os holofotes para a região que simboliza, como nenhuma outra, a força da natureza. Em um movimento inédito, Rock in Rio e The Town se unem em um projeto grandioso e impactante, que destaca a melhor forma de contribuir com a redução das emissões de carbono: manter a floresta Amazônica de pé. Dois meses antes de Belém sediar a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da ONU, os festivais vão apresentar o espetáculo Amazônia Para Sempre, que conta com o patrocínio principal da Vale.

Um dos grandes momentos do projeto será no dia 17 de setembro, com um especial de televisão, transmitido para todo país, pelo Multishow e pela TV Globo. Nele, uma das artistas mais premiadas e renomadas do mundo, Mariah Carey, fará uma performance jamais vista anteriormente, repleta de hits eternos, como “We Belong Together”, “Obsessed” e “Fantasy”. O palco em que a cantora se apresentará terá formato de vitória-régia, símbolo da Região Amazônica. A megaestrutura de 88 toneladas, com cenografia imponente de 25 metros de diâmetro, será instalada temporariamente nas águas do Rio Guamá numa total comunhão de natureza e de sustentabilidade. Dona de uma beleza de tirar o fôlego e considerada umas das mais importantes da flora local, a vitória-régia também carrega uma emocionante lenda por trás de sua história: uma jovem indígena que, ao se lançar em um lago para alcançar a lua que tanto contemplava, foi transformada em uma flor aquática que desabrocha à noite.

Ao lado de Mariah, diferentes gerações de ícones da música paraense se unem em um encontro poderoso, único e exclusivo, representando uma Amazônia feminina e empoderada. Com criação e direção de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, o ato de abertura idealizado especialmente para o Amazônia Para Sempre dará vida à noite com quatro artistas emblemáticas. Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara serão as atrações nacionais deste projeto e mostrarão toda a potência do Brasil, dos ritmos da Região e das mulheres que a ocupam em uma apresentação que promete abrir os caminhos do mundo na floresta.

Esse dia emocionante de Amazônia para Sempre será eternizado com a produção de um documentário sobre os bastidores e a preparação desse show icônico que vai conectar a música ao ativismo climático para chamar atenção do mundo para a urgência do tema.

Mariah Carey no Pará e em São Paulo

Mariah Carey, cujo impacto cultural transcendeu a indústria musical para deixar uma marca longeva no mundo, vai fazer uma performance emocionante no Amazônia Para Sempre, no dia 17 de setembro, e um show inesquecível no The Town, em São Paulo, quando encerra as apresentações do palco Skyline no dia 13 de setembro. A voz inconfundível de clássicos da música pop como “We Belong Together”, “Obsessed”, “Fantasy”, entre diversos outros, prepara um espetáculo repleto de hits que marcaram diversas gerações. Mariah é, além de artista e compositora premiada, autora, empreendedora, filantropa e produtora. Ela é a artista feminina mais comercializada de todos os tempos, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos até o momento e 19 singles #1 na Billboard Hot 100 (18 dos quais são de autoria própria) — mais do que qualquer artista solo na história. Com seu distinto alcance vocal de cinco oitavas, composições prolíficas e talento de produção, Carey é verdadeiramente o “role model” da cena pop contemporânea.

Mariah também foi indicada ao Songwriters Hall of Fame e reconhecida por vários prêmios Grammy, diversos American Music Awards, três títulos do Guinness World Record, ambos os prêmios “Artista da Década” e “Ícone” da Billboard, o World Music Award para “Artista Feminina Mais Vendida do Milênio no Mundo”, o Prêmio Ivor Novello para “Prêmio Internacional Especial PRS de Música” e o “Prêmio Ícone” da BMI por suas excelentes realizações em composição, entre outros feitos marcantes.

Engajada em causas sociais, a cantora administra um acampamento para jovens carentes chamado Camp Mariah, em Fishkill, Nova York, fundado em 1994, em parceria com a organização sem fins lucrativos The Fresh Air Fund. Em 1999, ela recebeu um Congressional Award por seus esforços para apoiar jovens por meio do Fresh Air Fund e da Administração de Serviços Infantis da cidade de Nova York. Duas décadas depois, em 2019, a Variety concedeu a ela o prêmio Power of Women pelo seu trabalho contínuo com o Fresh Air Fund.

Sobre o Amazônia Para Sempre

O Amazônia Para Sempre une o The Town e o Rock in Rio, com patrocínio principal da Vale e apoio da Gerdau e da Heineken, apoio institucional do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e parceria de conteúdo e mídia com TV Globo, jornal O Globo e Folha de S. Paulo, para convocar todos para as urgências socioambientais e a importância de se manter a maior floresta tropical do mundo conservada. O objetivo segue a mesma linha da COP30, de unir as pessoas em torno de uma agenda global única, em prol de um mundo melhor e mais sustentável.

A iniciativa reforça a importância da atuação efetiva nos desafios das mudanças climáticas, do aquecimento global, dos eventos climáticos extremos, da transição energética e das ameaças à biodiversidade e à vida como um todo.

Também está associada a um longo histórico de atuações na Amazônia por meio do pilar do Por Um Mundo Melhor, da Rock World – empresa que criou e realiza os festivais Rock in Rio e The Town – como o Amazonia Live, que já plantou 4 milhões de árvores na região do Xingu desde 2016. A partir de projetos como estes, que mobilizam pessoas para atuação direta em causas urgentes, o Rock in Rio e o The Town utilizarão seu poder mobilizador junto com a força da música para unir pessoas em torno das pautas amazônicas.

Apoio às organizações locais para construção de legado

A construção do legado de Amazônia Para Sempre na Floresta Amazônica já começou. Por meio de uma seleção para o edital privado de R$ 2 milhões em 2024, o projeto selecionou e iniciou uma jornada de apoio financeiro, suporte técnico e parceria com seis iniciativas de organizações sem fins lucrativo que atuem com bioeconomia, povos da floresta e empreendedorismo na região metropolitana de Belém.

As beneficiadas pelo projeto atuam com temáticas como promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional.

Evento conta com patrocínio principal da Vale

A Vale atua na Região há quase 40 anos, com o compromisso de apoiar a conservação da Amazônia e as diversas formas de viver, conviver e criar na região. A empresa ajuda a conservar cerca de 1 milhão de hectares de florestas no mundo, sendo 800 mil só na Amazônia – uma área seis vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Pelo quarto ano consecutivo, a empresa, através do Instituto Cultural Vale, é a maior apoiadora da Cultura no Brasil, com destaque para o Pará e os outros estados onde atua. Além disso, por meio do Fundo Vale, criado há 15 anos, aportou cerca de R$ 360 milhões, em 120 iniciativas, envolvendo 40 parceiros e resultando no fortalecimento de 340 negócios socioambientais e 15 mil hectares de áreas recuperadas, prioritariamente na Amazônia.