The Realness Festival traz grandes estrelas de RuPaul’s Drag Race para São Paulo

O The Realness Festival está de volta para sua quarta edição, reunindo talentos de peso do universo drag. O evento acontece no dia 16 de agosto, na Vibra São Paulo, e promete uma noite inesquecível para os fãs.

Entre as estrelas confirmadas estão Sasha Colby, vencedora da 15ª temporada de RuPaul’s Drag Race, além de Sasha Velour, campeã da 9ª edição, e Shea Coulée, vencedora do All Stars 5. Symone, que brilhou na 13ª temporada, também está no lineup.

O festival ainda conta com outras queridinhas do público, como Roxxxy Andrews, destaque do All Stars 9, e Morphine Love Dion, que se tornou um ícone da 16ª temporada. Gigi Goode, finalista da 12ª edição, e Jewels Sparkles, participante da nova temporada de Drag Race, completam a lista de estrelas internacionais.

No cenário nacional, o festival traz nomes como Grag Queen, vencedora do Queen Of The Universe e apresentadora do Drag Race Brasil, além de Betina Polaroid e Hellena Malditta, finalistas da primeira edição brasileira do reality. DaCota Monteiro, NAZA, Frimes, Desirré Beck, Silvetty Montilla, Ikaro Kadoshi, entre outras lendas do cenário drag, também estão confirmadas.

Serviço – The Realness Festival

Data: 16 de agosto

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo)

Ingressos: De R$ 250,00 a R$ 500,00 (+ taxas) via Sympla

Meet & Greet: R$ 900, vendido separadamente (necessário ingresso para o show)

Ingressos: Clique aqui para comprar

Horários:

Abertura da casa: 20h00

Meet & Greet: 18h30

Início dos shows: 21h00

Classificação: +18 anos desacompanhados | +16 anos acompanhados de responsável