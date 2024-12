Thai Spinello solicita instalação de redutor de velocidade no bairro Olímpico

A vereadora Thai Spinello (PSD) protocolou uma indicação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na Rua Pellegrino Bernardo, 700, no bairro Olímpico.

Na justificativa da indicação, Thai Spinello destacou a importância da medida devido à proximidade do local com a entrada de um novo parque linear, que deverá atrair muitos visitantes, especialmente famílias e crianças. “A solicitação visa garantir a segurança dos pedestres, que deverão atravessar a rua com frequência, em função do aumento do fluxo de pessoas que frequentarão o parque.”

A vereadora ressaltou que a instalação do redutor terá como objetivo principal a diminuição da velocidade dos veículos, prevenindo acidentes e protegendo a integridade física dos munícipes. “Essa medida busca promover um ambiente mais seguro para todos que transitam pela área, especialmente as crianças, que são mais vulneráveis ao trânsito. Além disso, contribuirá para o bem-estar da comunidade como um todo.”

Thai Spinello concluiu reafirmando seu compromisso com políticas públicas que promovam qualidade de vida, segurança viária e acessibilidade. “Trabalho para garantir uma cidade mais segura, moderna e inclusiva, priorizando ações que protejam os moradores e melhorem a mobilidade urbana.”