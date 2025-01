TFSports dá início a quarta edição do Track&Field Open Beach Tennis

A TFSports – plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências da Track&Field –anuncia o início da Temporada 2025 do Track&Field Open Beach Tennis. Em sua quarta edição, o campeonato terá início neste final de semana, de 24 a 26 de janeiro, em Guarapari (ES), e contará com 53 etapas por todo o Brasil-49 etapas classificatórias, 3 Conferences Finals e uma grande final.

“Recebemos mais de 12 mil inscrições para o Open no ano de 2024 que se consagra como um importante e procurado asset da TFSports ao lado do circuito Santander Track&Field Run Series. Estamos cada vez mais próximos do público, em diferentes cidades por todo o Brasil, colocando em prática nossa principal missão: conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Agora, em 2025, acreditamos que vamos crescer ainda mais, acompanhando a paixão por esse esporte que é um dos que mais cresce entre os brasileiros”, aponta Fred Wagner CEO da TFSports.

Com a Vivo como patrocinadora master, o Track&Field Open Beach Tennis Temporada 2025 passará por cidades como São Paulo, Florianópolis, Palmas, João Pessoa, Campo Grande, Belo Horizonte, Recife, cobrindo todas as regiões do país. As etapas contemplam as categorias Iniciante, C, B e A, nas modalidades mista, masculina e feminina.

As inscrições já estão disponíveis no aplicativo da TFSports (Link) e contemplam um kit com bag e camiseta T&F personalizada da etapa e gifts de parceiros. Os vencedores de cada uma das etapas serão convidados para as Conferences Finals, e os melhores atletas se encontrarão em uma grande final, com direito a medalha, troféu e outros prêmios.

Durante as etapas, além dos jogos, atletas e o público presente poderão participar de experiências e ações interativas de promoção ao bem-estar e ao estilo de vida saudável.

Confira abaixo as etapas já confirmadas:

GUARAPARI – 24/01/2025

SÃO PAULO – BARUERI – 01/02/2025

BALNEÁRIO – 21/02/2025

FLORIANÓPOLIS – 14/03/2025

MARÍLIA 21/03/2025

NOVA LIMA 28/03/2025

MACEIÓ 28/03/2025

PALMAS 04/04/2025

JOÃO PESSOA 05/04/2025

FEIRA DE SANTANA 11/04/2025

BONITO 11/04/2025

JOINVILLE 11/04/2025

JUIZ DE FORA 25/04/2025

LIMEIRA 25/04/2025

CAMPO GRANDE 09/05/2025

UBÁ 10/05/2025

MANAUS 16/05/2025

JUNDIAÍ 17/05/2025

LONDRINA 23/05/2025

CAXIAS DO SUL 30/05/2025

PORTO VELHO 06/06/2025

SANTOS 06/06/2025

CRICIÚMA 06/06/2025

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13/06/2025

TERESINA 14/06/2025

ITAJAÍ 14/06/2025

BRASÍLIA 27/06/2025

PORTO ALEGRE 27/06/2025

MARINGÁ 27/06/2025

NITERÓI 05/07/2025

FORTALEZA 11/07/2025

BAURU 11/07/2025

NATAL 25/07/2025

ARACAJU 01/08/2025

BELO HORIZONTE 01/08/2025

BETIM 02/08/2025

CUIABÁ 02/08/2025

VITÓRIA 08/08/2025

PETROLINA 08/08/2025

CAMPINAS 22/08/2025

BELÉM 22/08/2025

PONTA PORÃ 05/09/2025

CHAPECÓ 05/09/2025

ARARAQUARA 06/09/2025

RECIFE 19/09/2025

CURITIBA 19/09/2025

SALVADOR 19/09/2025

SÃO LUÍS 26/09/2025

CONFERENCE FINALS 17/10/2025

FINALS 14/11/2025

Serviço | Track&Field Open de Beach Tennis Guarapari

Data: 24 a 26 de janeiro

Horário: sexta das 16h às 22h, sábado das 9h às 22h e domingo das 8h às 22h

Local: Arena 22 Games. Rua Esmeraldo de Oliveira Coutinho, 01. Jardim Santa Rosa

Inscrições: Link

Retirada dos kits: 22 e 23 de janeiro, das 11h às 22h, na Loja Track&Field do Shopping Vitória; 24 de janeiro, das 15h às 21h, na Arena 22 Games