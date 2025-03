TESS convida o cantor paulistano Polako para show no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho traz o cantor e compositor TESS e convida também o músico paulistano Polako no dia 29 de março, sábado as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

Nesta apresentação, a TESS conta com a participação de Polako, com quem já tem parceria em shows, e reforça ainda mais as raízes na música negra, e no início do Rock and Roll. No repertório, além das músicas autorais, alguns clássicos nacionais e internacionais cantados pela banda com a participação de Polako, bem como clássicos em comum, além dos sucessos de carreira que impactam e influenciam o trabalho da TESS.

Sobre o TESS, tem trabalho autoral, com forte influência do rock inglês e referências 60’s e contemporâneas. Radicado em São Paulo, TESS nasceu no cenário underground gaúcho, e tem diversos trabalhos lançados nas plataformas de streaming, além de duas turnês internacionais, passando por Londres, Liverpool, Milão e Buenos Aires.

O artista gaúcho, radicado em São Paulo, traz na bagagem parcerias com grandes nomes do rock nacional e internacional, como Gary Powell, Steve White, Steve Cradock, Dinho Ouro Preto, Nasi, Paulo Ricardo e Sérgio Britto, entre outros. Com o projeto TESS, já se apresentou na Inglaterra, Itália e Argentina. Já foi indicado ao prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Instrumentista enquanto ainda era integrante da banda Os Efervescentes. No cinema, foi indicado a melhor ator no Festival de Cinema de Gramado pelo filme Os Nomes do Carimbo.

Já o cantor Polako tem se destacado no cenário musical com o seu som que tem uma pegada indie rock e refrões marcantes que flertam com o pop.

Serviço

Show: Tess convida Polako

Dia 29 de março. Sábado, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.