Espetáculo de teatro Bronzes e Cristais no Sesc Belenzinho

O espetáculo, Bronzes e Cristais com Travessias Escénicas, faz curta temporada no Sesc Belenzinho do dia 29 de março a 6 de abril, aos sábados, domingos e quintas às 16h.

Bronzes e Cristais é um espetáculo de meias máscaras expressivas que revela a convivência de duas senhoras, Carmen e Leonor. O conflito gira em torno da preparação de uma festa cujo objetivo é reunir amigos do passado e resgatar antigos laços. Entre preparativos e lembranças, ambas confidenciam segredos e histórias que as fazem pensar sobre o sentido de suas vidas, provocando uma reflexão sobre a solidão e o companheirismo feminino na velhice.

O espetáculo tem direção de Marcos Nascimento, atuação de Camila Rodrigues e Ingrid Taveira, e composição da trilha sonora de Ivan Alves. O título da peça é inspirado na nostálgica canção de Maysa. A música remonta às décadas de 1950 e 1960 e foi o pontapé inicial para a criação da trilha sonora que transcende a mera ambientação e imerge-se nas profundezas dos boleros, evocando o som nostálgico de discos arranhados que giram em repetição, e abraçando o toque latino que ecoa nas noites de juventude de nossas personagens.

O espetáculo conta a história de Carmen e Leonor, duas senhoras que vivem juntas e planejam realizar uma grande festa para reencontrar amigos do passado. No entanto, ninguém aparece para o festejo. Sozinhas, elas têm uma à outra para conversar.

As revelações sobre a vida dessas figuras somadas às ações cotidianas, envolvem a todos em uma reflexão em torno da solidão e o companheirismo feminino na velhice.

A encenação deste projeto é fundamentada na técnica de utilização de Máscaras Teatrais. O método escolhido foi o da Comédia Humana – nome que se dá ao trabalho com as meias máscaras expressivas. Faz parte do estudo e utilização dessas máscaras, o desenvolvimento de uma narrativa que revela novos tipos e arquétipos presentes na sociedade, proporcionando uma experiência sensível, crítica e reflexiva.