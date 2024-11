Tesouro Direto alcança R$ 6,77 bi em setembro

Em setembro, as transações de títulos públicos via internet destinadas a investidores individuais atingiram R$ 6,77 bilhões, conforme informações divulgadas pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (25). Este montante representa o terceiro maior registro mensal desde o início do programa em 2002, ficando atrás apenas dos meses de agosto de 2023, com vendas de R$ 8,01 bilhões, e março de 2023, que totalizaram R$ 6,84 bilhões.

Em uma análise comparativa com o mês anterior, observa-se uma redução de 15,5% nas vendas. No entanto, quando comparado a setembro do ano anterior, houve um crescimento expressivo de 111,7% no volume negociado.

Os dados apresentados sofreram atraso na divulgação devido à greve dos servidores do Tesouro Nacional, que impactou as operações do programa em três ocasiões dentro de um mês.

O fator primordial para o elevado volume de transações foi o vencimento de títulos corrigidos pela Taxa Selic, que foram trocados por novas emissões. Durante setembro, os resgates destes papéis somaram R$ 5,294 bilhões, enquanto as vendas alcançaram R$ 3,866 bilhões.

Os títulos indexados à Selic foram os mais procurados pelos investidores, correspondendo a 57,1% das vendas. Papéis atrelados à inflação (IPCA) representaram 30%, enquanto os prefixados compuseram 9,1% do total. O Tesouro Renda+, voltado para aposentadorias e lançado em 2023, representou 2,6% das vendas. Já o Tesouro Educa+, destinado ao financiamento educacional e introduzido em agosto do ano passado, atraiu 1,2% das transações.

A atratividade dos papéis indexados à Selic se deve à taxa que estava em 10,5% ao ano até setembro e foi ajustada para 11,25% ao ano. A expectativa de novas elevações na Selic torna esses papéis ainda mais interessantes para investidores. Títulos ligados à inflação também estão em foco devido às previsões de aumento na inflação oficial nos próximos meses.

O estoque total do Tesouro Direto chegou a R$ 143,12 bilhões no final de setembro, marcando um crescimento de 1,11% em relação ao mês anterior e um aumento de 16% quando comparado a setembro do ano passado.

No que diz respeito aos investidores ativos no programa, registrou-se um incremento de 10,9% no período de um ano, totalizando 2.666.035 participantes com operações em aberto. Os dados relativos ao número total de investidores desde a fundação do programa não foram divulgados devido à paralisação dos serviços.

As vendas até R$ 5 mil responderam por 79,2% das operações realizadas em setembro entre as 812.452 transações registradas. Aplicações inferiores a R$ 1 mil constituíram 55,7% dessas operações. O valor médio por operação foi registrado em R$ 8.333,51, influenciado pela troca de títulos corrigidos pela Selic usados principalmente como reserva emergencial.

Investidores têm demonstrado preferência por papéis de curto prazo; títulos com vencimento em até cinco anos corresponderam a 79,1% das vendas totais. Transações com prazo entre cinco e dez anos representaram 6,9%, enquanto papéis superiores a dez anos contabilizaram 14%.

O Tesouro Direto foi concebido em janeiro de 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos para investidores individuais via internet sem intermediação financeira direta. A única taxa envolvida é cobrada semestralmente pela B3 para custódia dos títulos. Esta iniciativa possibilita ao governo captar recursos necessários para honrar compromissos financeiros e saldar dívidas públicas.