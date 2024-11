Tesouro Direto agora pode ser utilizado como garantia para empréstimos

O mercado financeiro brasileiro está prestes a passar por uma transformação significativa com o lançamento do Tesouro Direto Garantia (TD Garantia). Este novo serviço, fruto de uma colaboração entre o Tesouro Nacional, o Banco Central e a B3, promete oferecer aos investidores individuais a possibilidade de utilizar títulos públicos como garantia em operações de crédito e contratos de aluguel. Tal inovação permitirá que os investidores continuem a usufruir dos rendimentos desses ativos enquanto os vinculam a transações financeiras.

Em comunicado oficial, o Tesouro Nacional destacou que a introdução do TD Garantia visa mitigar riscos e reduzir custos associados às operações financeiras. As garantias funcionam como um respaldo para credores em caso de inadimplência por parte do tomador do empréstimo ou do locatário. Na eventualidade de não pagamento, os títulos são recomprados pelo Tesouro Nacional, com o valor correspondente transferido ao credor.

Além disso, a iniciativa permite a constituição de ônus e gravames sobre os títulos públicos, facilitando o desenvolvimento do mercado de crédito e oferecendo uma alternativa segura para diferentes operações financeiras. As negociações para viabilizar essa inovação foram conduzidas ao longo dos últimos dois anos.

O processo de vinculação das garantias será administrado através do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), garantindo que as operações sejam registradas e seguras. O Tesouro se compromete a comprar os títulos em caso de inadimplência, assegurando preços previamente definidos.

Dentre as primeiras empresas a adotarem o TD Garantia estão a startup imobiliária Loft e a corretora Warren. A parceria permitirá que os títulos do Tesouro Direto sirvam como alternativa à caução tradicional em contratos de aluguel, proporcionando uma nova opção para inquilinos através das imobiliárias associadas à Loft.

Adicionalmente, outras inovações estão previstas para serem lançadas até o final do ano. Entre elas, destaca-se o Gift Card B3, que possibilitará que investidores presenteiem terceiros com títulos públicos. Desde meados deste mês, outra mudança foi implementada: agora é possível investir no Tesouro Direto com valores inferiores ao limite anterior de R$ 30 por operação, permitindo compras baseadas em fracionamento percentual dos papéis no mercado.