Termoterapia: uma aliada para o alívio de dores musculares no inverno

Com a chegada do inverno, muitas pessoas percebem um aumento nas dores musculares e articulares. As baixas temperaturas podem agravar essas condições, tornando a termoterapia uma solução essencial para aliviar a dor e a rigidez muscular. Isso acontece pois o frio causa a contração dos músculos e dos vasos sanguíneos, resultando em desconforto e rigidez muscular. Esses sintomas afetam a qualidade de vida das pessoas, especialmente de quem sofre com condições crônicas, como artrite e outras doenças reumáticas. Nessas situações, a termoterapia pode ser uma grande aliada.

Caroline Wagner, Fisioterapeuta que atua na área de Desenvolvimento de Produtos em Saúde da Mercur, explica que “as indicações para a aplicação de termoterapia são inúmeras e podem ser feitas tanto em quadros subagudos como crônicos. São muitas as pessoas que podem se beneficiar desse procedimento, como as portadoras de condições inflamatórias, lesões, torções, lombalgias, cervicalgias, contusões e outras situações do gênero.”

A termoterapia utiliza o calor relaxar os músculos e melhorar a circulação sanguínea. Isso não apenas alivia a dor, mas também melhora a qualidade de vida. “Por isso é muito indicada para as pessoas que sofrem de doenças reumáticas, por exemplo, pois com as baixas temperaturas, as dores são intensificadas”, comenta a Fisioterapeuta. Sentir-se confortável e sem dores permite que as pessoas realizem suas atividades diárias com mais facilidade e bem-estar.

O uso da termoterapia regularmente pode prevenir a rigidez muscular e as dores, mantendo o corpo mais relaxado e saudável durante todo o inverno. A Mercur oferece uma linha de produtos de termoterapia que são fáceis de usar e podem ser incorporados na rotina diária, seja em casa, no trabalho ou durante a prática de atividades físicas.

Cocriação e insumos renováveis na Linha de Termoterapia

A gestão da Mercur acredita que é possível cuidar de si mesmo e do planeta ao mesmo tempo, por isso os últimos lançamentos da Linha de Termoterapia refletem seu propósito de cocriar um mundo de um jeito bom pra todo o mundo. Dessa forma, os produtos confortam o corpo e promovem o bem-estar de forma sustentável. “Cada escolha de material e design reflete nossa responsabilidade ambiental”, finaliza Caroline.

Bolsa Térmica Natura (BTN): Produzida com caroços da palmeira juçara e algodão orgânico, é indicada para diminuir tensões e dores musculares, como dor nas costas (lombalgia, cervicalgia) e ciática; no tratamento de lesões nas articulações e músculos em fase crônica: processos degenerativos articulares artrose; tendinite, bursite e outros processos inflamatórios crônicos. Além disso, a BTN é 100% produzida com insumos renováveis que reduz o impacto no meio ambiente.

Bolsa para Água Quente com Capa (BAQ): É fabricada em borracha natural, que garante maior resistência ao produto. A capa, confeccionada em tecido reciclado, é macia, lavável e protege a pele durante o uso. Possui bolso para cobrir as mãos e potencializar o aquecimento e a sensação de conforto e bem-estar. A BAQ é indicada para a aplicação de calor e promove alívio de tensões e dores musculares como dor nas costas (lombalgia e cervicalgia) e ciática; processos degenerativos articulares, artrose, entorses, estiramentos e contusões musculares, tendinite e bursite; doenças reumáticas; processos inflamatórios em fase crônica e relaxamento e aquecimento corporal, gerando conforto e bem-estar.

Luva e Meia Térmica de Grãos: Permitem a aplicação de calor e frio terapêuticos, oferecendo um tratamento natural e não invasivo para as mãos e para os pés no alívio dos sintomas de problemas circulatórios. Cocriados em conjunto com pessoas usuárias e profissionais especialistas para garantir um tratamento adequado, com segurança, praticidade e conforto térmico. Possuem design anatômico, composto por bolsas de grãos de linhaça e capas removíveis em tecido elástico e confortável.

A termoterapia como tratamento regular pode ajudar a manter os músculos relaxados, prevenindo a dor e a rigidez. Além disso, é uma solução eficaz para quem deseja passar o inverno com mais conforto e qualidade de vida. Para conhecer a linha completa de Termoterapia da Mercur, acesse mercur.com.br.