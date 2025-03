Tensão e desabafos marcam a madrugada do BBB 25

A madrugada de terça-feira (4) no Big Brother Brasil 25 foi repleta de tensões e desabafos entre os participantes. Após as revelações do RoBBB Seu Fifi no Sincerão da noite anterior, os ânimos estavam à flor da pele, e diversas interações se destacaram.

Gracyanne Barbosa, após ter suas palavras sobre Aline e Eva expostas, buscou reconciliação com as sisters, pedindo perdão por suas declarações que causaram desconforto. “Me perdoa, mesmo, porque eu realmente adoro você. Mas, nesse ponto, eu fiquei decepcionada”, confessou Gracyanne a Aline, que por sua vez não hesitou em questionar: “A frase que ela falou pesou muito. Quer dizer que eu mereço ser votada por ter feito uma escolha?”.

Camilla também enfrentou um momento difícil, chorando ao temer sua eliminação. Ela expressou a angústia de não querer mudar seu jeito de ser, mesmo diante da possibilidade de sair do jogo. Renata e Delma, por sua vez, viviam um impasse em sua relação devido a comentários feitos por Delma sobre Renata.

Enquanto isso, Vitória Strada optou por não se envolver em conversas com Camilla e Thamiris após as discussões da noite anterior. Thamiris lamentou essa recusa, revelando: “Me deu uma vontade de chorar”. Camilla decidiu não forçar a situação: “Se ela não quer, não quer. Eu não vou forçar”.

Em outra parte da casa, Diego Hypolito revelou seu voto em Camilla durante uma conversa com Vitória Strada, afirmando que a atitude da sister foi incoerente. “Se ela voltar, eu voto nela agora”, disse ele.

A relação entre Renata e Delma continuou sendo tema de conversas, com Delma manifestando desconfiança em relação à policial militar e deixando claro que não pretende correr atrás de explicações.

No final da noite, o clima era de incerteza e tensão enquanto os brothers e sisters refletiam sobre suas alianças e estratégias para os próximos dias no reality show.