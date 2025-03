BBB: Camilla, Renata e Vilma estão no Paredão

Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 25, fez um apelo ao público para participar da votação do sétimo Paredão da temporada. Os participantes em disputa são Camilla, Renata e Vilma, que lutam pela permanência na casa mais vigiada do país.

Os espectadores agora têm a responsabilidade de decidir quem deixará o programa. Para votar, os interessados devem acessar a plataforma Gshow, onde podem expressar sua opinião sobre quem deve continuar no reality.

O sétimo Paredão teve sua formação marcada por diversas dinâmicas entre os participantes. O Anjo da semana, Vinícius, conquistou a imunidade na Prova do Anjo e optou por proteger sua companheira Aline. “Não sei o que pode acontecer, mas vou imunizar uma pessoa muito especial na minha vida”, comentou Vinícius ao justificar sua escolha.

Por outro lado, Vitória Strada, a Líder da semana, indicou Renata para o Paredão. Ela explicou sua decisão afirmando que sempre buscou se aproximar de Renata, apesar de algumas divergências ao longo do jogo. “Aqui dentro, é importante se basear em quem está mais próximo ou menos”, disse Vitória.

A dinâmica da semana foi ainda mais intensa devido ao Castigo do Monstro, que levou Vinícius a escolher Maike para o Paredão. Ele havia imposto o castigo a Maike e Vilma e justificou sua escolha afirmando que precisava manter equilíbrio nas suas decisões.

Outra estratégia interessante foi adotada por Diego Hypolito, que utilizou o Poder Pirata para “roubar” o voto de João Gabriel. Com essa ação, Diego não apenas impediu que João votasse como ganhou o direito de votar duas vezes. Ele justificou sua escolha alegando que as interações dentro da casa geram consequências diretas nas votações.

A votação oficial aconteceu em um momento tenso em que os participantes puderam expressar suas preferências. O resultado mostrou Vilma como a mais votada com sete votos e Camilla seguida com cinco votos. A contagem dos votos foi feita pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Para encerrar a rodada de eliminações, foi realizada uma Prova Bate-Volta entre as emparedadas Vilma e Camilla, além de Maike. A prova exigiu sorte e estratégia; Maike conseguiu superar as duas primeiras fases antes de Vilma avançar para a segunda fase e saiu vitoriosa na última etapa, garantindo assim sua permanência no programa.