Vinicius conquista o título de Anjo da Semana no BBB 25

O participante Vinicius foi coroado como o novo anjo da semana no Big Brother Brasil 25, após um desempenho impressionante na competição realizada neste sábado, 1º de outubro. Com um tempo de 2 minutos e 28 segundos, ele se destacou entre os concorrentes e garantiu o direito de indicar um colega para o paredão, além de imunizar outro participante durante a formação que ocorrerá no domingo, 2 de outubro.

A prova do anjo foi estruturada em três etapas distintas, cada uma testando habilidades diferentes dos participantes. Na primeira fase, os competidores foram desafiados a localizar cinco produtos específicos e organizá-los em uma bancada designada. Em seguida, na segunda etapa, eles tiveram que procurar palavras escondidas em uma piscina de bolinhas, que deveriam ser alocadas em áreas vazias das bancadas.

A terceira e última fase consistiu na montagem de um conjunto de caixas que precisavam se encaixar em um espaço determinado. Os participantes precisavam ativar um sensor que iluminava uma luz ao realizar o encaixe correto das caixas.

Como resultado do seu desempenho excepcional, Vinicius não apenas garantiu a posição de anjo, mas também teve a responsabilidade de aplicar o castigo do monstro aos colegas Maike e Vilma, selecionados por ele para enfrentar essa penalidade.