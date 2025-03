Tenente-Coronel Mauro Cid busca autorização do STF para viagem a São Paulo

Na última segunda-feira, dia 24, o tenente-coronel Mauro Cid formalizou um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o intuito de obter permissão para acompanhar sua filha em uma viagem a São Paulo. O objetivo da viagem é permitir que ela participe de uma cerimônia de premiação e, posteriormente, de uma competição de hipismo.

A premiação dos melhores cavaleiros do ano de 2024 está programada para ocorrer no dia 1º de abril. Durante essa ocasião, a filha de Cid será homenageada como “campeã na categoria Jovem Cavaleiro”, destacando seu talento e dedicação ao esporte.

Após a premiação, entre os dias 2 e 7 de abril, ela participará de uma competição que reunirá os campeões no Jockey Club de São Paulo, um evento significativo no calendário do hipismo nacional.

Embora tenha conquistado a liberdade em maio de 2024, Mauro Cid ainda se encontra sob diversas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Essas medidas incluem o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e restrições que o proíbem de deixar o país.

Além disso, Cid enfrenta limitações em suas comunicações, estando proibido de interagir com outros indivíduos envolvidos nas investigações relacionadas a casos como o das joias, falsificação de cartões de vacina e tentativas de golpe eleitoral ocorridas após as eleições de 2022.